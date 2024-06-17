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Стягнення аліментів з військовослужбовця під час війни — пояснення юристів

17 червня 2024 08:46
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Чи мають військові платити аліменти
Військовослужбовець з дитиною. Фото: АрміяІнформ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Не зважаючи на війну, в Україні не скасували аліменти на дітей. Це пов'язано з тим, що батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Фахівці "Безоплатної правничої допомоги" розповіли про особливості стягнення аліментів з військовослужбовця.

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Стягнення аліментів з військовослужбовця

Грошове забезпечення військовослужбовців складається з таких видів:

  • щомісячні основні види грошового забезпечення (посадовий оклад; оклад за військовим званням; надбавка за вислугу років);
  • щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки; доплати);
  • одноразові додаткові види грошового забезпечення (винагорода, а також додаткова винагорода на період дії воєнного стану).

З військовослужбовців  утримання аліментів провадиться  з  усіх  видів  грошового забезпечення та інших виплат, установлених  законодавством,  зокрема додаткової винагороди, яка виплачується на період воєнного стану. Стягнення аліментів не стосується грошового забезпечення, яке не має постійного характеру.

Особливості стягнення аліментів з військового у примусовому порядку

Якщо утримання аліментів здійснюється у примусовому порядку на підставі документів державного або приватного виконавця, стягувач має можливість  письмово звернутися до виконавця із заявою. В ній він має вказати на те, що боржник мобілізований на військову службу та вказати номер частини, якщо такий  відомий.

Якщо виконавцю невідома адреса військової частини, де служить боржник, він повинен надіслати документи щодо стягнення аліментів до Міністерства оборони України. 

Нагадаємо, в Україні боржники зі сплати аліментів дітям отримують досить жорстке покарання та санкції — від пені до заборони виїзду за кордон. Все залежить від суми заборгованості. 

У Міністерстві юстиції України розповіли, які передбачені розміри аліментів у 2024 році. Батьки через зростання прожиткового мінімуму платитимуть більші суми.

Україна
аліменти
війна
військові
діти

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