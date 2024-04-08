Виплата аліментів 2024 - чи мобілізують боржників

Вручення повісток. Фото: Соцмережі

В Україні боржники зі сплати аліментів дітям отримують досить жорстке покарання та санкції — від пені до заборони виїзду за кордон. Все залежить від суми заборгованості.

Чи можуть як покарання громадянина відправити служити — в коментарі Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

Читайте також:

Розмір аліментів у 2024 році

Розмір алміентів в Україні визначається сімейним кодексом. На одну дитину він становить не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

З січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів такий:

для дітей до 6 років — 1281,5 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 1598 грн.

Визначають розмір аліментів, враховуючи кількості дітей:

на одну дитину — 1/4 від доходу;

на двох — 1/3 від доходу;

на трьох і більше — 1/2 від доходу.

"Однак суд може враховувати і стан здоров’я та матеріальний стан дитини, а також платника аліментів. Звертають увагу на наявність інших дітей та непрацездатних родичів, на права власності і витрати та доходи платника", — додала юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Покарання за несплату аліментів

Якщо громадянин не сплачує аліменти, то в судовому порядку на нього накладаються санкції. Все залежить від суми заборгованості.

Може бути штраф у розмірі 20%, 30% та 50% від суми заборгованості. Все залежить від кількості років, які не сплачувалися аліменти.

Також за наявності заборгованості зі сплати аліментів більше ніж за 4 місяці державний виконавець може винести постанову про застосування до боржника одного з таких тимчасових обмежень:

у праві виїзду за межі України;

у праві керування транспортними засобами;

у праві користування вогнепальною, мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю та деякими іншими видами зброї;

у праві полювання.

Усі зазначені обмеження застосовуються строком до погашення заборгованості у повному обсязі.

Мобілізація боржників за аліменти

"Законодавством не передбачено заходів впливу на боржника шляхом його мобілізації до ЗСУ. У випадку якщо боржник підпадає під категорії осіб, які можуть бути призвані на військову службу, то сам факт наявності заборгованості зі сплати аліментів не впливає на порядок мобілізації", — пояснила юристка.

Чи мають військові сплачувати аліменти. Фото: з відкритих джерел

Боржник може бути мобілізований у порядку, встановленому законом. Крім того, жодних обмежень щодо стягнення аліментів з військовослужбовців не встановлено.

Нагадаємо, мобілізаційні процеси в Україні тривають, і вони часто супроводжуються суперечками та скандалами. Законодавство змінюється стосовно деяких категорій громадян. Новини.LIVE дізналося, чи можуть мобілізувати людей, які перебувають у СІЗО.

Раніше ми писали, у чому різниця між військовозобов'язаними та призовниками, адже не всім можуть видавати повістки та призивати до служби в армії.