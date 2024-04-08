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Чи мобілізують боржників зі сплати аліментів як покарання — відповідь юриста

8 квітня 2024 22:45
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Виплата аліментів 2024 - чи мобілізують боржників
Вручення повісток. Фото: Соцмережі
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні боржники зі сплати аліментів дітям отримують досить жорстке покарання та санкції — від пені до заборони виїзду за кордон. Все залежить від суми заборгованості. 

Чи можуть як покарання громадянина відправити служити — в коментарі Новини.LIVE  розповіла юристка Надія Шуляк. 

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Розмір аліментів у 2024 році

Розмір алміентів в Україні визначається сімейним кодексом. На одну дитину він становить не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

З січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів такий:

  • для дітей до 6 років — 1281,5 грн;
  • для дітей від 6 до 18 років — 1598 грн.

Визначають розмір аліментів, враховуючи кількості дітей: 

  • на одну дитину — 1/4 від доходу;
  • на двох — 1/3 від доходу;
  • на трьох і більше — 1/2 від доходу.

"Однак суд може враховувати і стан здоров’я та матеріальний стан дитини, а також платника аліментів. Звертають увагу на наявність інших дітей та непрацездатних родичів, на права власності  і витрати та доходи платника", — додала юристка. 

Юристка Надія Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Покарання за несплату аліментів 

Якщо громадянин не сплачує аліменти, то в судовому порядку на нього накладаються санкції. Все залежить від суми заборгованості. 

Може бути штраф у розмірі 20%, 30% та 50% від суми заборгованості. Все залежить від кількості років, які не сплачувалися аліменти.

Також за наявності заборгованості зі сплати аліментів більше ніж за 4 місяці державний виконавець може винести постанову про застосування до боржника одного з таких тимчасових обмежень:

  • у праві виїзду за межі України;
  • у праві керування транспортними засобами;
  • у праві користування вогнепальною, мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю та деякими іншими видами зброї;
  • у праві полювання.

Усі зазначені обмеження застосовуються строком до погашення заборгованості у повному обсязі.

Мобілізація боржників за аліменти 

"Законодавством не передбачено заходів впливу на боржника шляхом його мобілізації до ЗСУ. У випадку якщо боржник підпадає під категорії осіб, які можуть бути призвані на військову службу, то сам факт наявності заборгованості зі сплати аліментів не впливає на порядок мобілізації", — пояснила юристка. 

Аліменти на дітей з військослужбовців у 2023 році
Чи мають військові сплачувати аліменти. Фото: з відкритих джерел 

Боржник може бути мобілізований у порядку, встановленому законом. Крім того, жодних обмежень щодо стягнення аліментів з військовослужбовців не встановлено.

Нагадаємо, мобілізаційні процеси в Україні тривають, і вони часто супроводжуються суперечками та скандалами. Законодавство змінюється стосовно деяких категорій громадян.  Новини.LIVE дізналося, чи можуть мобілізувати людей, які перебувають у СІЗО. 

Раніше ми писали, у чому різниця між військовозобов'язаними та призовниками, адже не всім можуть видавати повістки та призивати до служби в армії. 

закон
аліменти
мобілізація
покарання
юрист

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