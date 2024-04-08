Виплата аліментів 2024 - чи мобілізують боржників

Чи мобілізують боржників зі сплати аліментів як покарання — відповідь юриста
В Україні боржники зі сплати аліментів дітям отримують досить жорстке покарання та санкції — від пені до заборони виїзду за кордон. Все залежить від суми заборгованості.
Чи можуть як покарання громадянина відправити служити — в коментарі Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.
Розмір аліментів у 2024 році
Розмір алміентів в Україні визначається сімейним кодексом. На одну дитину він становить не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
З січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів такий:
- для дітей до 6 років — 1281,5 грн;
- для дітей від 6 до 18 років — 1598 грн.
Визначають розмір аліментів, враховуючи кількості дітей:
- на одну дитину — 1/4 від доходу;
- на двох — 1/3 від доходу;
- на трьох і більше — 1/2 від доходу.
"Однак суд може враховувати і стан здоров’я та матеріальний стан дитини, а також платника аліментів. Звертають увагу на наявність інших дітей та непрацездатних родичів, на права власності і витрати та доходи платника", — додала юристка.
Покарання за несплату аліментів
Якщо громадянин не сплачує аліменти, то в судовому порядку на нього накладаються санкції. Все залежить від суми заборгованості.
Може бути штраф у розмірі 20%, 30% та 50% від суми заборгованості. Все залежить від кількості років, які не сплачувалися аліменти.
Також за наявності заборгованості зі сплати аліментів більше ніж за 4 місяці державний виконавець може винести постанову про застосування до боржника одного з таких тимчасових обмежень:
- у праві виїзду за межі України;
- у праві керування транспортними засобами;
- у праві користування вогнепальною, мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю та деякими іншими видами зброї;
- у праві полювання.
Усі зазначені обмеження застосовуються строком до погашення заборгованості у повному обсязі.
Мобілізація боржників за аліменти
"Законодавством не передбачено заходів впливу на боржника шляхом його мобілізації до ЗСУ. У випадку якщо боржник підпадає під категорії осіб, які можуть бути призвані на військову службу, то сам факт наявності заборгованості зі сплати аліментів не впливає на порядок мобілізації", — пояснила юристка.
Боржник може бути мобілізований у порядку, встановленому законом. Крім того, жодних обмежень щодо стягнення аліментів з військовослужбовців не встановлено.
Нагадаємо, мобілізаційні процеси в Україні тривають, і вони часто супроводжуються суперечками та скандалами. Законодавство змінюється стосовно деяких категорій громадян. Новини.LIVE дізналося, чи можуть мобілізувати людей, які перебувають у СІЗО.
Раніше ми писали, у чому різниця між військовозобов'язаними та призовниками, адже не всім можуть видавати повістки та призивати до служби в армії.
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