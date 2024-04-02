Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Студенты официально могут выезжать за границу — в правительстве приняли новые правила arrow

Студенты официально могут выезжать за границу — в правительстве приняли новые правила

2 апреля 2024 17:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Студенты официально могут выезжать за границу — в правительстве приняли новые правила
Часть студентов мобилизуют. Фото: kursoviks.com.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Кабинет министров принял изменения по пересечению государственной границы. Теперь его смогут пересекать определенные категории студентов.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко во вторник, 2 апреля.

Читайте также:

Кто сможет уехать за границу

"Теперь студенты-бакалавры от 18 до 22 лет (магистры медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления), которые учатся в университетах в Украине, смогут выезжать за границу на стажировку", — рассказал Гончаренко.

Ранее мы говорили, что в ближайшее время народные депутаты в Украине планируют рассмотреть и принять в целом законопроект о мобилизации. Среди многих предложенных изменений предполагается внедрение военной подготовки для всех студентов.

Напомним, мы писали, что заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин объяснил, почему необходима военная подготовка для гражданских.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК