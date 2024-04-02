Студенты официально могут выезжать за границу — в правительстве приняли новые правила
Кабинет министров принял изменения по пересечению государственной границы. Теперь его смогут пересекать определенные категории студентов.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко во вторник, 2 апреля.
Кто сможет уехать за границу
"Теперь студенты-бакалавры от 18 до 22 лет (магистры медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления), которые учатся в университетах в Украине, смогут выезжать за границу на стажировку", — рассказал Гончаренко.
Ранее мы говорили, что в ближайшее время народные депутаты в Украине планируют рассмотреть и принять в целом законопроект о мобилизации. Среди многих предложенных изменений предполагается внедрение военной подготовки для всех студентов.
Напомним, мы писали, что заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин объяснил, почему необходима военная подготовка для гражданских.
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