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Студенти офіційно можуть виїжджати за кордон — в уряді прийняли нові правила

2 квітня 2024 17:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Студенти офіційно можуть виїжджати за кордон — в уряді прийняли нові правила
Студенти на парах. Фото: Слово і діло
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кабінет міністрів прийняв зміни щодо перетину державного кордону. Тепер його зможуть перетинати певні категорії студентів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у вівторок, 2 квітня.

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"Тепер студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років (магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку), які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування", — розповів Гончаренко.

Раніше ми розповідали, що найближчим часом народні депутати в Україні планують розглянути та прийняти в цілому законопроєкт про мобілізацію. Серед багатьох запропонованих змін передбачається впровадження військової підготовки для всіх студентів.

Нагадаємо, ми писали, що заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін пояснив, чому потрібна військова підготовка для цивільних.

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