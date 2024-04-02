Студенти офіційно можуть виїжджати за кордон — в уряді прийняли нові правила

Студенти на парах. Фото: Слово і діло

Кабінет міністрів прийняв зміни щодо перетину державного кордону. Тепер його зможуть перетинати певні категорії студентів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у вівторок, 2 квітня.

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Хто зможе виїхати за кордон

"Тепер студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років (магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку), які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування", — розповів Гончаренко.

Раніше ми розповідали, що найближчим часом народні депутати в Україні планують розглянути та прийняти в цілому законопроєкт про мобілізацію. Серед багатьох запропонованих змін передбачається впровадження військової підготовки для всіх студентів.

Нагадаємо, ми писали, що заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін пояснив, чому потрібна військова підготовка для цивільних.