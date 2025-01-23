Отсрочку для студентов и преподавателей могут аннулировать летом

Работник ТЦК проводит ознакомительные мероприятия в ЗОВ. Фото: Львовский ТЦК и СП

В Украине недавно, с 16 января, вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины о порядке отсрочки от призыва на военную службу. Однако, в нем есть недостатки, которые не регулируют до конца срок действия отсрочки для студентов и преподавателей, поэтому есть риск, что их будут мобилизовать во время каникул.

Об этом заявил народный депутат Роман Грищук.

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Роман Грищук пояснил, что некоторые пункты постановления противоречат действующему законодательству, в частности, в подпункте 1 пункта 2 приложения 5 говорится, что студенты и аспиранты могут получить отсрочку на семестр, но не более чем на шесть месяцев.

В то же время согласно подпункту 2 пункта 2 приложения научные, научно-педагогические, педагогические работники имеют право на получение отсрочки, которая предоставляется до конца учебного года, но не более как до наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку.

Нардеп заметил, что таким образом в постановлении не предусмотрено регулирование предоставления отсрочки на период с мая по июнь.

Нардеп заметил, что таким образом в постановлении не предусмотрено регулирование предоставления отсрочки на период с мая по июнь.

"По этому постановлению отсрочка предоставляется до конца учебного года, то есть май-июнь. Что тогда с преподавателями в летние месяцы? Как это видит кабинет министров? По студентам те же риски сама. Постановления срочно надо приводить в соответствие с законом", — сообщил народный депутат.

Сообщение Романа Грищука. Фото: скриншот

Чиновник добавил, что обратится к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и министру Кабмина Олегу Немчинову.

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