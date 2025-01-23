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Студенти та викладачі можуть втратити відстрочку влітку — деталі

23 січня 2025 14:28
Анастасія Постоєнко - Редактор
Відстрочку для студентів та викладачів можуть анулювати влітку
Працівник ТЦК проводить ознайомчі заходи у ЗОВ. Фото: Львівський ТЦК та СП
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Україні нещодавно, з 16 січня, набула чинності постанова Кабінету Міністрів України про порядок відстрочки від призову на військову службу. Проте, у ній є недоліки, які не регулюють до кінця термін дії відстрочки для студентів та викладачів, тож є ризик, що їх мобілізовуватимуть під час канікул.

Про це заявив народний депутат Роман Грищук

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Роман Грищук пояснив, що деякі пункти постанови суперечать чинному законодавству, зокрема, у підпункті 1 пункту 2 додатку 5 йдеться, що студенти та аспіранти можуть отримати відстрочку на семестр, але не більше ніж на шість місяців. 

Водночас згідно з підпунктом 2 пункту 2 додатку наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники мають право на отримання відстрочки, яка надається до кінця навчального року, але не більше  як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку. 

Нардеп зауважив, що таким чином у постанові не передбачене регулювання надання відстрочки на період з травня по червень. 

"За цією постановою відстрочка надається до кінця навчального року, тобто травень-червень. Що тоді з викладачами в літні місяці? Як це бачить кабінет міністрів? По студентам ті ж ризики сама. Постанови терміново треба приводити у відповідність до закону", — повідомив народний депутат. 

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Повідомлення Романа Грищука. Фото: скриншот

Чиновник додав, що звернеться до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра Кабміну Олега Немчінова. 

Нагадаємо, адвокат пояснив, як діяти, якщо громадянину, який має чинне бронювання від мобілізації, виписали повістку. 

Також стало відомо, хто з жінок обов'язково має стати на військовий облік у 2025 році. 

Кабінет міністрів студенти мобілізація відстрочка викладачі заклад вищої освіти

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