Студенты-медики с 1 января будут обязаны пройти военную подготовку офицеров запаса

Военная подготовка студентов. Фото: ОО "Смарт образование"

С 1 января 2026 года в Украине начнет действовать закон №4538-IX. Документ предусматривает изменения в статью 11 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" и касается вопроса военной подготовки граждан по программе офицеров запаса медицинской службы.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Реклама

Читайте также:

Кого касаются новые правила и какие обязанности вузов

Согласно новым нормам, прохождение военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса на добровольной основе предусмотрено для граждан Украины, которые уже имеют или получают высшее образование уровня не ниже бакалавра, являются пригодными к военной службе по состоянию здоровья и успешно прошли профессионально-психологический отбор.

Вместе с тем для граждан Украины, обучающихся по медицинским и фармацевтическим специальностям, такая подготовка становится обязательной при условии пригодности к военной службе и прохождения профессионально-психологического отбора.

В свою очередь высшие учебные заведения независимо от формы собственности и подчинения, которые имеют лицензию на образовательную деятельность по медицинским и фармацевтическим специальностям, должны обеспечить прохождение студентами военной подготовки по программе офицеров запаса.

Ожидается, что внедрение закона позволит покрыть потребности государства в военно-медицинских специалистах. Реализация его положений также окажет существенное положительное влияние на права и интересы военнослужащих, получающих медицинскую помощь на догоспитальном, госпитальном и послегоспитальном (реабилитационном) этапах, и будет способствовать повышению качества, "своевременности и полноты медицинской помощи в особый период в медицинских подразделениях ВСУ", других военных формированиях и учреждениях здравоохранения системы Минобороны и других силовых ведомств.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об улучшении мобилизации и военной подготовки.

Также мы писали, что в Силах беспилотных систем дали советы, что взять с собой на БЗВП.