Студенти-медики з 1 січня будуть зобов'язані пройти військову підготовку офіцерів запасу

Військова підготовка студентів. Фото: ГО "Смарт освіта"

З 1 січня 2026 року в Україні почне діяти закон №4538-IX. Документ передбачає зміни до статті 11 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та стосується питання військової підготовки громадян за програмою офіцерів запасу медичної служби.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Кого стосуються нові правила та які обов'язки ВНЗ

Згідно з новими нормами, проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільній основі передбачене для громадян України, які вже мають або здобувають вищу освіту рівня не нижче бакалавра, є придатними до військової служби за станом здоров’я та успішно пройшли професійно-психологічний відбір.

Разом з тим для громадян України, які навчаються за медичними та фармацевтичними спеціальностями, така підготовка стає обов’язковою за умови придатності до військової служби та проходження професійно-психологічного відбору.

У свою чергу заклади вищої освіти незалежно від форми власності та підпорядкування, які мають ліцензію на освітню діяльність за медичними та фармацевтичними спеціальностями, повинні забезпечити проходження студентами військової підготовки за програмою офіцерів запасу.

Очікується, що впровадження закону дозволить покрити потреби держави у військово-медичних фахівцях. Реалізація його положень також матиме суттєвий позитивний вплив на права та інтереси військовослужбовців, які отримують медичну допомогу на до госпітальному, госпітальному та після госпітальному (реабілітаційному) етапах, і сприятиме підвищенню якості, "своєчасності та повноти медичного допомоги в особливий період у медичних підрозділах ЗСУ", інших військових формуваннях та закладах охорони здоров’я системи Міноборони й інших силових відомств.

