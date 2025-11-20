В Силах беспилотных систем посоветовали, что взять с собой на БЗВП

Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: 150 учебный центр Командования ТрО ВСУ

В Украине граждане, которые присоединяются в ряды ВСУ, проходят перед этим базовую общевойсковую подготовку (БОВП). В связи с этим у людей возникает вопрос, что стоит взять с собой на обучение.

Ответ на этот вопрос и советы дали в Силах беспилотных систем ВСУ.

Что стоит взять с собой на БЗВП

"Не все советы по ChatGPT работают в полевых условиях. Поэтому мы спросили военнослужащих Сил беспилотных систем, которые проходили БЗВП осенью и зимой, что действительно стоит взять с собой", — рассказали в СБС ВСУ.

Там добавили, что для выполнения задач государство обеспечивает бойцов всем необходимым, но все есть мелочи, которые сделают прохождение БЗВП комфортным.

Для того чтобы оставаться на связи и видеть в темноте, бойцов рекомендуют взять:

павербанк на 20 000 mAh или больше;

удлинитель;

фонарик с красным светом;

запасные кабели и адаптеры;

Для здоровья необходимо:

обезболивающие, противовоспалительные, антигистаминные;

таблетки от хронических болезней (с запасом);

средства от простуды, кашля и боли в горле.

Для комфорта:

кружку и посуду;

полотенце из микрофибры;

пасту Теймурова;

ушные затычки (беруши);

влажную туалетную бумагу и антисептические салфетки.

Для того, чтобы согреться:

термобелье (1-й + 2-й слой);

тренинговые носки; тренинговые носки;

шапка, баф и балаклава;

химические грелки для рук и ног;

электрическую сушилку для обуви.

Также в Силах беспилотных систем порекомендовали маленькие вещи, которые сильно выручают:

мультитул;

армированный скотч;

блокнот, ручка и маркер (чтобы подписывать собственные вещи);

защита от влаги (гермомешок или zip-пакеты)

нитки и иглы.

"Сколько не готовься — все равно чего-то будет не хватать. Но поверь, теплые носки и собственная кружка спасают моральный дух лучше мотивационных цитат", — резюмировали в СБС.

Напомним, в конце октября в Минобороны Украины сообщили, курс БЗВП будет увеличен до 51 дня.

Также мы писали, выпустят ли за границу гражданина, если тот в 21 год не прошел БЗВП.