В Силах беспилотных систем посоветовали, что взять с собой на БЗВП

Что взять с собой на БЗВП — советы от Сил беспилотных систем
В Украине граждане, которые присоединяются в ряды ВСУ, проходят перед этим базовую общевойсковую подготовку (БОВП). В связи с этим у людей возникает вопрос, что стоит взять с собой на обучение.
Ответ на этот вопрос и советы дали в Силах беспилотных систем ВСУ.
Что стоит взять с собой на БЗВП
"Не все советы по ChatGPT работают в полевых условиях. Поэтому мы спросили военнослужащих Сил беспилотных систем, которые проходили БЗВП осенью и зимой, что действительно стоит взять с собой", — рассказали в СБС ВСУ.
Там добавили, что для выполнения задач государство обеспечивает бойцов всем необходимым, но все есть мелочи, которые сделают прохождение БЗВП комфортным.
Для того чтобы оставаться на связи и видеть в темноте, бойцов рекомендуют взять:
- павербанк на 20 000 mAh или больше;
- удлинитель;
- фонарик с красным светом;
- запасные кабели и адаптеры;
Для здоровья необходимо:
- обезболивающие, противовоспалительные, антигистаминные;
- таблетки от хронических болезней (с запасом);
- средства от простуды, кашля и боли в горле.
Для комфорта:
- кружку и посуду;
- полотенце из микрофибры;
- пасту Теймурова;
- ушные затычки (беруши);
- влажную туалетную бумагу и антисептические салфетки.
Для того, чтобы согреться:
- термобелье (1-й + 2-й слой);
- тренинговые носки; тренинговые носки;
- шапка, баф и балаклава;
- химические грелки для рук и ног;
- электрическую сушилку для обуви.
Также в Силах беспилотных систем порекомендовали маленькие вещи, которые сильно выручают:
- мультитул;
- армированный скотч;
- блокнот, ручка и маркер (чтобы подписывать собственные вещи);
- защита от влаги (гермомешок или zip-пакеты)
- нитки и иглы.
"Сколько не готовься — все равно чего-то будет не хватать. Но поверь, теплые носки и собственная кружка спасают моральный дух лучше мотивационных цитат", — резюмировали в СБС.
Напомним, в конце октября в Минобороны Украины сообщили, курс БЗВП будет увеличен до 51 дня.
Также мы писали, выпустят ли за границу гражданина, если тот в 21 год не прошел БЗВП.
