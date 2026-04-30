Студенты после 25 лет имеют право на отсрочку

Студенты на учебе. Фото: УжНУ

Несмотря на перспективу потери отсрочки от мобилизации, украинские военнообязанные студенты сохранили за собой это право. Законопроект, который мог отменить отсрочку для студентов, был отозван с рассмотрения. Поэтому студенты старше 25 лет могут закончить обучение, отсрочки за ними остаются.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для студентов

Украинские студенты имеют право оформить отсрочку от мобилизации в особый период. Отсрочка по такому основанию предоставляется на весь период обучения.

Но отсрочка для студентов не является автоматическим процессом. Для того, чтобы получить право на отсрочку, нужно соответствовать двум ключевым критериям.

Во-первых, военнообязанный гражданин должен обязательно учиться на дневной или дуальной форме. Второе условие это соблюдение принципа последовательности получения образования.

Отмена отсрочки не состоялась

К юристам обратился гражданин, который имеет статус "военнообязанный" по возрасту, то есть ему больше 25 лет. Мужчина, который учится в одном из высших учебных заведений и планирует после завершения бакалавриата поступать в магистратуру, поинтересовался, остается ли за такими студентами, как он, право на отсрочку от мобилизации.

Юристы, комментируя этот вопрос, отметили, что никаких изменений в законодательстве пока не произошло. Юрист Владислав Дерий отметил: "Законопроект 13634-1, который мог отменить эти отсрочки, был отозван".

Поэтому военнообязанные студенты продолжают иметь право на отсрочку от призыва в особый период. Юрист подчеркнул: "Если Вы поступите на магистратуру после 25 лет и не будет нарушения последовательности получения образования, то Вы оформите отсрочку".

Во время обучения в университете студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Это касается и бывших ограниченно годных. Но существует период, когда такие граждане теряют отсрочку и могут быть мобилизованы.

Студент имеет право на отсрочку от призыва на все время обучения. Но после отчисления отсрочка исчезает. И даже повторное поступление не возвращает студенту право получить отсрочку от мобилизации.