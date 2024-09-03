Отсрочка для студентов – когда отсрочка для студентов не работает – причины отказа в отсрочке студентам

Студенты на занятиях. Фото: sobitie.com.ua

Несмотря на то, что для отсрочки мобилизации студентов необходимо формальное соблюдение принципа последовательности полученного образования, на практике используется совсем другой принцип — последовательности обучения. Это означает, что вступление после отчисления на тот же образовательный уровень не будет давать права на отсрочку от мобилизации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для студентов

Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, если не нарушают принцип последовательности получения образования — то есть каждый следующий образовательный уровень, полученный студентом, должен быть выше предыдущего.

Впрочем, на практике вместо принципа последовательности получения образования используется другой принцип последовательности обучения.

Почему отчисления аннулирует отсрочку

Это означает, что, например, отчисленный студент не может поступить на тот же образовательный уровень — это будет признано нарушением.

"МОН считает, что Ваше отчисление можно приравнять к полученному уровню образования", — подчеркнул Айвазян.

В справке такого студента будет указано, что он нарушает принцип последовательности, поэтому ему не предоставляется отсрочка.