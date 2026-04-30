Студенти після 25 років мають право на відстрочку

Попри перспективу втрати відстрочки від мобілізації, українські військовозобов’язані студенти зберегли за собою це право. Законопроєкт, який міг скасувати відстрочку для студентів, був відкликаний з розгляду. Тож студенти, старші 25 років, можуть закінчити навчання, відстрочки за ними залишаються.

Відстрочка для студентів

Українські студенти мають право оформити відстрочку від мобілізації у особливий період. Відстрочка за такою підставою надається на увесь період навчання.

Та відстрочка для студентів не є автоматичним процесом. Для того, аби отримати право на відстрочку, потрібно відповідати двом ключовим критеріям.

По-перше, військовозобов’язаний громадянин має обов’язково навчатися на денній або дуальній формі. Друга умова це дотримання принципу послідовності здобуття освіти.

Скасування відстрочки не відбулося

До юристів звернувся громадянин, який має статус "військовозобов’язаний" за віком, тобто йому більше 25 років. Чоловік, який навчається в одному із вищих навчальних закладів і планує після завершення бакалаврату вступати до магістратури, поцікавився, чи залишається за такими студентами, як він, право на відстрочку від мобілізації.

Юристи, коментуючи це питання, наголосили, що жодних змін у законодавстві поки що не відбулося. Юрист Владислав Дерій зазначив: "Законопроект 13634-1, який міг скасувати ці відстрочки, був відкликаний".

Тож військовозобов’язані студенти продовжують мати право на відстрочку від призову в особливий період. Юрист підкреслив: "Якщо Ви вступите на магістратуру після 25 років та не буде порушення послідовності здобуття освіти, то Ви оформите відстрочку".

Під час навчання в університеті студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Це стосується і колишніх обмежено придатних. Але існує період, коли такі громадяни втрачають відстрочку і можуть бути мобілізовані.

Студент має право на відстрочку від призову на увесь час навчання. Але після відрахування відстрочка зникає. І навіть повторний вступ не повертає студенту право отримати відстрочку від мобілізації.