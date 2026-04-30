Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Студенти після 25 років мають право на відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 15:25
Студенти на навчанні. Фото: УжНУ

Попри перспективу втрати відстрочки від мобілізації, українські військовозобов’язані студенти зберегли за собою це право. Законопроєкт, який міг скасувати відстрочку для студентів, був відкликаний з розгляду. Тож студенти, старші 25 років, можуть закінчити навчання, відстрочки за ними залишаються.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для студентів

Українські студенти мають право оформити відстрочку від мобілізації у особливий період. Відстрочка за такою підставою надається на увесь період навчання.

Та відстрочка для студентів не є автоматичним процесом. Для того, аби отримати право на відстрочку, потрібно відповідати двом ключовим критеріям.

По-перше, військовозобов’язаний громадянин має обов’язково навчатися на денній або дуальній формі. Друга умова це дотримання принципу послідовності здобуття освіти.

Читайте також:

Скасування відстрочки не відбулося

До юристів звернувся громадянин, який має статус "військовозобов’язаний" за віком, тобто йому більше 25 років. Чоловік, який навчається в одному із вищих навчальних закладів і планує після завершення бакалаврату вступати до магістратури, поцікавився, чи залишається за такими студентами, як він, право на відстрочку від мобілізації.

Юристи, коментуючи це питання, наголосили, що жодних змін у законодавстві поки що не відбулося. Юрист Владислав Дерій зазначив: "Законопроект 13634-1, який міг скасувати ці відстрочки, був відкликаний".

Тож військовозобов’язані студенти продовжують мати право на відстрочку від призову в особливий період. Юрист підкреслив: "Якщо Ви вступите на магістратуру після 25 років та не буде порушення послідовності здобуття освіти, то Ви оформите відстрочку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чому обмежено придатний студент може не вступити в магістратуру.

Під час навчання в університеті студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Це стосується і колишніх обмежено придатних. Але існує період, коли такі громадяни втрачають відстрочку і можуть бути мобілізовані.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чому повторне зарахування у виш не дає права на відстрочку.

Студент має право на відстрочку від призову на увесь час навчання. Але після відрахування відстрочка зникає. І навіть повторний вступ не повертає студенту право отримати відстрочку від мобілізації.

студенти законопроєкт відстрочка
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації