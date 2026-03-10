Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Суд избрал меру пресечения чиновнику РТЦК за снятие мужчины с розыска

Суд избрал меру пресечения чиновнику РТЦК за снятие мужчины с розыска

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 03:32
Чиновник РТЦК и СП взял взятку у уклониста — какую меру пресечения избрал ему суд
Задержание чиновника РТЦК и СП. Фото: Прокуратура Украины

Нальника отдела одного из РТЦК и СП Киевской области арестовали. Его подозревают в получении взятки.

Об этом 3 марта сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, фигурант требовал деньги у военнообязанного, который находился в розыске. Чиновник заверил клиента, что за четыре тысячи долларов поможет ему не только избавиться от статуса "В розыске", но и обновить военно-учетные данные, оформить необходимые документы и пройти ВВК без дальнейшего призыва. Также он предупредил, что в случае отказа от предоставления средств военнообязанный попадет под мобилизацию. Фигуранта задержали, как только он получил оплату.

Деньги, которые изъяли у чиновника РТЦК и СП
Взятка, которую изъяли у чиновника РТЦК и СП. Фото: Прокуратура Украины

Какую меру пресечения избрал суд

Задержанному сообщили о подозрении в вымогательстве и получении взятки. Ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, до трех лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискация имущества. Во время досудебного расследования чиновник будет находиться под стражей, но может выйти на свободу под залог.

Ранее стало известно, что 71-летний житель Волынской области помогал военнообязанному сбежать за границу. Нарушителя будут судить.

Также мы сообщали, что суд продлил меру пресечения Вячеславу Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. До 4 мая молодой человек будет находиться под стражей.

суд взятка мобилизация ТЦК и СП военнослужащие
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации