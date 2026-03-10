Чиновник РТЦК и СП взял взятку у уклониста — какую меру пресечения избрал ему суд

Задержание чиновника РТЦК и СП. Фото: Прокуратура Украины

Нальника отдела одного из РТЦК и СП Киевской области арестовали. Его подозревают в получении взятки.

Об этом 3 марта сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, фигурант требовал деньги у военнообязанного, который находился в розыске. Чиновник заверил клиента, что за четыре тысячи долларов поможет ему не только избавиться от статуса "В розыске", но и обновить военно-учетные данные, оформить необходимые документы и пройти ВВК без дальнейшего призыва. Также он предупредил, что в случае отказа от предоставления средств военнообязанный попадет под мобилизацию. Фигуранта задержали, как только он получил оплату.

Взятка, которую изъяли у чиновника РТЦК и СП. Фото: Прокуратура Украины

Какую меру пресечения избрал суд

Задержанному сообщили о подозрении в вымогательстве и получении взятки. Ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, до трех лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискация имущества. Во время досудебного расследования чиновник будет находиться под стражей, но может выйти на свободу под залог.

