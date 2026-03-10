Відео
Головна Мобілізація Суд обрав запобіжний захід посадовцю РТЦК за зняття ухилянта з розшуку

Суд обрав запобіжний захід посадовцю РТЦК за зняття ухилянта з розшуку

Дата публікації: 10 березня 2026 03:32
Посадовець РТЦК та СП узяв хабар у військовозобов'язаного — що вирішив суд
Затримання посадовця РТЦК та СП. Фото: Прокуратура України

На Київщині затримали начальника відділу одного із РТЦК та СП. Його підозрюють в одержанні хабара за вирішення мобілізаційного питання.

Про це 3 березня повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

За даними слідства, фігурант вимагав гроші у військовозобов'язаного, який перебував у розшуку. Посадовець запевнив клієнта, що за чотири тисячі доларів допоможе йому не лише позбутися статусу "У розшуку", а оновити військово-облікові дані, оформити необхідні документи та пройти ВЛК без подальшого призову. Також він попередив, що у разі відмови від надання коштів військовозобов'язаний потрапить під мобілізацію. Фігуранта затримали, щойно він отримав оплату.

Гроші, які вилучили в посадовця РТЦК та СП
Хабар, який вилучили в посадовця РТЦК та СП. Фото: Прокуратура України

Який запобіжний захід обрав суд 

Затриманому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні хабара. Йому загрожує від п'яти до десяти років в'язниці, до трьох років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна. Під час досудового розслідування посадовець перебуватиме під вартою, але може вийти на волю під заставу. 

Раніше стало відомо, що 71-річний житель Волинської області допомагав військовозобов'язаному втекти за кордон. Порушника судитимуть.

Також ми повідомляли, що суд продовжив запобіжний захід В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. До 4 травня молодик перебуватиме під вартою.

Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
