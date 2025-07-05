Незаконная мобилизация — можно ли уволиться из ВСУ после решения суда

Мобилизованные граждане. Фото: "АрміяInform"

Даже если суд признал мобилизацию гражданина незаконной, его не могут автоматически уволить из рядов Вооруженных сил Украины. Важно, чтобы в судебном решении было соответствующее предписание об исключении из списков личного состава воинской части.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который выиграл суд о незаконной его мобилизации.

Но, как пояснил мужчина, его отказываются уволить из рядов ВСУ.

Законным ли является такой отказ, поинтересовался военнослужащий.

"Несмотря на то, что мобилизация была незаконной, Вы не можете уволиться, поскольку увольнение происходит в соответствии со статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". И действительно, такого основания для увольнения, как "незаконная мобилизация" в вышеупомянутой статье не существует", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Какой должна была быть формулировка суда

Юрист объяснил, что должно быть указано в судебном решении, чтобы оно позволяло автоматическое увольнение после признания мобилизации незаконной.

"Если бы в решении суда было указано "обязать исключить из списков личного состава части", то есть уволить, то решение бы суда подлежало исполнению", — отметил Айвазян.

Но поскольку, подчеркнул адвокат, в данном случае признано незаконным зачисление на должность, то это не означает, что гражданина тут же уволят из Вооруженных сил Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать многодетному отцу, если его незаконно мобилизовали.

Добавим, мы сообщали о том, что решил львовский суд по делу незаконно мобилизованного на блокпосте гражданина с броней.