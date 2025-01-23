Незаконно мобілізували багатодітного батька — адвокатка порадила, що робити

Військовослужбовець Збройних сил України. Фото: dpsu.gov.ua

В Україні багатодітні батьки, які утримують трьох та більше дітей, мають право на відстрочку від мобілізації. Однак трапляються випадки, коли відбувається призов таких осіб.

Як слід діяти багатодітному батьку в таких обставинах, розповіла адвокатка юридичної компанії Riyako&partners Катерина Аніщенко в коментарі "Факти ICTV".

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Оскільки за ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" особи, які утримують трьох та більше дітей мають право на відстрочку, їх мобілізація є незаконною. Тому особа може звернутися до суду для оскарження незаконного наказу про мобілізацію.

Чоловік на зустрічі з адвокатом. Фото: depositphotos.com

Під час звернення до суду може постати питання, чи надала військовозобов'язана особа документи на підтвердження наявності трьох дітей до ТЦК. Проте, за словами адвоката, працівники ТЦК мають доступ до демографічних реєстрів, де можуть перевірити, чи дійсно чоловік є багатодітним батьком. Саме на цьому треба наполягати в суді.

Водночас Катерина Аніщенко радить таким мобілізованим паралельно писати рапорт на звільнення з лав ЗСУ за ст. 26 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу".

На думку правозахисниці, такій особі буде швидше звільнитися з військової служби, ніж оскаржувати рішення в суді.

"Оскарження рішення в суді не зупиняє процес мобілізації", — наголосила адвокат.

Раніше ми повідомляли, кого з українських чоловіків можуть мобілізувати без ВЛК.

Також ми інформували, коли ТЦК може оштрафувати чоловіка з інвалідністю.