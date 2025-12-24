Свадьба военного - может ли воин получить отсрочку на свадьбу

Свадьба военнослужащих. Фото: "Волинські новини"

Если военнослужащий, который хочет зарегистрировать брак, подал заявление на отпуск и не получил его, то он может подать жалобу в Минобороны. Существует еще вариант оформления брака без оставления воинской части.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Отпуск на брак — законным ли является отказ

К юристам обратился гражданин, который служит в Вооруженных силах Украины.

Мужчина объяснил, что он не получил отпуск для того, чтобы зарегистрировать брак и оформить отцовство.

Военный поинтересовался, насколько законным является такое решение командования - и как его можно обжаловать.

Адвокат Вячеслав Кирда отметил, что это решение было вполне ожидаемым.

"Увы, но шансы на то, что вас отпустят, были совсем небольшими. Можете попробовать обжаловать решение командования, но вряд ли это получится", — признал Кирда.

"Дія" и жалоба

Юрист Владислав Дерий объяснил, что в такой ситуации есть два варианта выхода из ситуации.

Во-первых, можно зарегистрировать брак через приложение "Дія".

Во-вторых, военный имеет право подать жалобу на такие действия своего командира.

Жалоба подается в Министерство обороны Украины.

