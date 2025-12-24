Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Весілля під час війни — чи має військовий право на відпустку

Весілля під час війни — чи має військовий право на відпустку

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 12:20
Весілля військового - чи може воїн отримати відстрочку на весілля
Весілля військовослужбовців. Фото: "Волинські новини"

Якщо військовослужбовець, який хоче зареєструвати шлюб, подав заяву на відпустку і не отримав її, то він може подати скаргу до Міноборони. Існує ще варіант оформлення шлюбу без залишення військової частини.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Відпустка на шлюб — чи законною є відмова

До юристів звернувся громадянин, який служить в Збройних силах України.

Чоловік пояснив, що він не отримав відпустку для того, аби зареєструвати шлюб і оформити батьківство.

Військовий поцікавився, наскільки законною є таке рішення командування — і як його можна оскаржити.

Адвокат В’ячеслав Кирда зазначив, що це рішення було цілком очікуваним.

"На жаль, але шанси на те, що вас відпустять, були зовсім невеликими. Можете спробувати оскаржити рішення командування, але навряд чи це вийде", — визнав Кирда.

"Дія" і скарга

Юрист Владислав Дерій пояснив, що у такій ситуації є два варіанти виходу із ситуації.

По-перше, можна зареєструвати шлюб через застосунок "Дія".

По-друге, військовий має право подати скаргу на такі дії свого командира.

Скарга подається до Міністерства оборони України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть неточні військово-облікові дані вплинути на реєстрацію шлюбу.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна зареєструвати шлюб без передачі даних в ТЦК.

Міноборони шлюб відпустка скарги військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації