Весілля військового - чи може воїн отримати відстрочку на весілля

Якщо військовослужбовець, який хоче зареєструвати шлюб, подав заяву на відпустку і не отримав її, то він може подати скаргу до Міноборони. Існує ще варіант оформлення шлюбу без залишення військової частини.

Відпустка на шлюб — чи законною є відмова

До юристів звернувся громадянин, який служить в Збройних силах України.

Чоловік пояснив, що він не отримав відпустку для того, аби зареєструвати шлюб і оформити батьківство.

Військовий поцікавився, наскільки законною є таке рішення командування — і як його можна оскаржити.

Адвокат В’ячеслав Кирда зазначив, що це рішення було цілком очікуваним.

"На жаль, але шанси на те, що вас відпустять, були зовсім невеликими. Можете спробувати оскаржити рішення командування, але навряд чи це вийде", — визнав Кирда.

"Дія" і скарга

Юрист Владислав Дерій пояснив, що у такій ситуації є два варіанти виходу із ситуації.

По-перше, можна зареєструвати шлюб через застосунок "Дія".

По-друге, військовий має право подати скаргу на такі дії свого командира.

Скарга подається до Міністерства оборони України.

