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Неточные военные данные — как они могут повлиять на регистрацию брака

8 июля 2024 19:14
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Регистрация брака во время войны, нужны ли военно-учетные данные
Брак с военным. Фото: facebook.com/terebovlyadracs
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Наличие военно-учетных документов у жениха не является обязательным требованием для регистрации брака. Соответственно, неточность в отношении военного учета в заявлении о регистрации не может быть основанием для признания брака недействительным.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

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Андрей Карпенко подчеркнул, что в Правилах государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине только однажды упоминается о требовании к ЗАГСам предоставить в территориальные центры комплектования данные о военно-учетных данных людей, подавших заявления на регистрацию брака.

Но, подчеркнул юрист, это требование касается только ЗАГСов, а не граждан, желающих вступить в брак.

Может ли брак быть признан недействительным

"Наличие военно-учетных документов для регистрации брака не обязательно. Это не предусмотрено законодательством", — заявил Карпенко.

Поэтому, заверил адвокат, неточная информация об отношении жениха к военной службе в заявлении о заключении брака не может стать основанием для признания этого брака недействительным.

Напомним, что после очередных изменений в законодательстве украинские военнообязанные граждане могут получить военный билет не в территориальном центре комплектования, а в ЦНАПе. Для этого нужно, чтобы все военно-учетные данные гражданина были внесены или актуализированы в реестре "Оберіг".

Добавим, согласно Закону Украины "Об административных услугах", при обращении граждан за предоставлением какой-либо услуги государство вправе выдвигать свои условия для его предоставления, в частности требовать предъявления военно-учетного документа (военного билета, временного военного удостоверения и т.п.).

брак военный учет мобилизация документы ТЦК и СП

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