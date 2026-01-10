Отпуск для военнослужащего - предоставляется ли отпуск на свадьбу

Свадьба военного — можно ли получить отпуск
Военнослужащий, даже тот, который попал в Вооруженные силы Украины по мобилизации, имеет право на отпуск по семейным обстоятельствам. Одним из таких обстоятельств является заключение военным брака.
Решение командира
К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, имеет ли право мобилизованный военнослужащий получить отпуск по семейным обстоятельствам.
Конкретно — этот отпуск нужен для того, чтобы оформить процесс регистрации брака.
Адвокат Вячеслав Кирда, комментируя такую ситуацию, отметил, что однозначного ответа здесь нет.
"Это исключительное полномочие командования воинской части", — подчеркнул Кирда.
Продолжительность отпуска на брак
Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, в каких ситуациях отпуск предоставляется по закону.
К таким ситуациям, отметил адвокат, причисляется и бракосочетание.
"Отпуск по семейным обстоятельствам без сохранения денежного обеспечения предоставляется военнослужащему в случае заключения им брака — продолжительностью до 10 календарных дней", — отметил Айвазян.
Поэтому военнослужащий имеет право претендовать на отпуск для того, чтобы жениться.
