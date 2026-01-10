Отпуск для военнослужащего - предоставляется ли отпуск на свадьбу

Женитьба военнослужащего. Фото: "Тернополяни"

Военнослужащий, даже тот, который попал в Вооруженные силы Украины по мобилизации, имеет право на отпуск по семейным обстоятельствам. Одним из таких обстоятельств является заключение военным брака.

Решение командира

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, имеет ли право мобилизованный военнослужащий получить отпуск по семейным обстоятельствам.

Конкретно — этот отпуск нужен для того, чтобы оформить процесс регистрации брака.

Адвокат Вячеслав Кирда, комментируя такую ситуацию, отметил, что однозначного ответа здесь нет.

"Это исключительное полномочие командования воинской части", — подчеркнул Кирда.

Продолжительность отпуска на брак

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, в каких ситуациях отпуск предоставляется по закону.

К таким ситуациям, отметил адвокат, причисляется и бракосочетание.

"Отпуск по семейным обстоятельствам без сохранения денежного обеспечения предоставляется военнослужащему в случае заключения им брака — продолжительностью до 10 календарных дней", — отметил Айвазян.

Поэтому военнослужащий имеет право претендовать на отпуск для того, чтобы жениться.

