Отпуска для военных – семейные обстоятельства – весь список

Свадьба военнослужащего. Фото: "АрмияInform"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право по семейным обстоятельствам получить внеочередные отпуска за свой счет. Самый длинный отпуск, который предоставляется в случае пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью военного, — до 15 календарных дней.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащие ВСУ согласно действующему законодательству имеют право на внеочередные отпуска по семейным обстоятельствам.

Во время этих отпусков денежное довольствие военного не сохраняется.

Продолжительность внеочередных отпусков

Самой длинной является продолжительность такого отпуска, предоставленного из-за пожара или другой стихийной беды, постигшей семью военного. На это предоставляется 15-дневный отпуск.

10 дней отпуска можно получить на заключение брака.

Если кто-то из родных и близких заболел или умер, военный имеет право на семидневный (если это касается жены (мужа), отца (матери), отчима (мачехи), сына (дочки), пасынка (падчерицы), родного брата (родной сестры) военнослужащего, отца (матери) супругов) или трехдневный (в случае с другими родственниками) отпуск.

На другие исключительные случаи по решению командира воинской части военнослужащему предоставляется отпуск на 3 дня, без учета времени, необходимого для проезда к месту отпуска и обратно.

Напомним, что во время военного положения и всеобщей мобилизации украинские военнослужащие могут отдохнуть за границей. Для этого необходимо соблюсти необходимую процедуру сбора документов и подачи рапорта к командиру части.

Добавим, что военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, кроме ежегодного отпуска, имеют право на дополнительный отдых. Защитники могут находиться в отпуске 14 дней с сохранением заработной платы.