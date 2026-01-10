Відпустка для військовослужбовця - чи надається відпустка на весілля

Одруження військовослужбовця. Фото: "Тернополяни"

Військовослужбовець, навіть той, який потрапив до Збройних сил України по мобілізації, має право на відпустку із сімейних обставин. Однією із таких обставин є укладення військовим шлюбу.

Рішення командира

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи має право мобілізований військовослужбовець отримати відпустку через сімейні обставини.

Конкретно — ця відпустка потрібна для того, аби оформити процес реєстрації шлюбу.

Адвокат В’ячеслав Кирда, коментуючи таку ситуацію, зазначив, що однозначної відповіді тут немає.

"Це виключне повноваження командування військової частини", — підкреслив Кирда.

Тривалість відпустки на гшлюб

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, у яких ситуаціях відпустка надається за законом.

До таких ситуацій, наголосив адвокат, зараховується і одруження.

"Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається військовослужбовцю у випадку укладення ним шлюбу — тривалістю до 10 календарних днів", — зазначив Айвазян.

Тож військовослужбовець має право претендувати на відпустку для того, аби одружитися.

