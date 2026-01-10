Відео
Головна Мобілізація Весілля військового — чи можна отримати відпустку

Весілля військового — чи можна отримати відпустку

Дата публікації: 10 січня 2026 12:20
Відпустка для військовослужбовця - чи надається відпустка на весілля
Одруження військовослужбовця. Фото: "Тернополяни"

Військовослужбовець, навіть той, який потрапив до Збройних сил України по мобілізації, має право на відпустку із сімейних обставин. Однією із таких обставин є укладення військовим шлюбу.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Рішення командира

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи має право мобілізований військовослужбовець отримати відпустку через сімейні обставини.

Конкретно — ця відпустка потрібна для того, аби оформити процес реєстрації шлюбу.

Адвокат В’ячеслав Кирда, коментуючи таку ситуацію, зазначив, що однозначної відповіді тут немає.

"Це виключне повноваження командування військової частини", — підкреслив Кирда.

Тривалість відпустки на гшлюб

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, у яких ситуаціях відпустка надається за законом.

До таких ситуацій, наголосив адвокат, зараховується і одруження.

"Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається військовослужбовцю у випадку укладення ним шлюбу — тривалістю до 10 календарних днів", — зазначив Айвазян.

Тож військовослужбовець має право претендувати на відпустку для того, аби одружитися.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки триває щорічна основна відпустка військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про те, за якими сімейними обставинами військовослужбовці мають право на відпустку.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
