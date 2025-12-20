Видео
Україна
Свидетель Иеговы отказался от мобилизации — как его наказал суд

Свидетель Иеговы отказался от мобилизации — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 08:28
Свидетель Иеговы отказался от военной службы — что решил суд
Мужчина молится. Фото иллюстративное: sum.edu

На Житомирщине военнообязанный отказался от мобилизации. Мужчина объяснил такое решение религиозными убеждениями, поскольку является свидетелем Иеговы. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Любарский районный суд Житомирской области принял 19 ноября.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, 15 июля фигурант прошел ВВК, которая признала его пригодным к военной службе. В тот же день мужчине вручили повестку, согласно которой он должен был 16 июля прибыть для отправки в учебно-тренировочный центр, но проигнорировал это требование.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину отрицал. Мужчина заявил, что проходить военную службу ему не позволяют религиозные убеждения. Кроме того, он выразил готовность к прохождению альтернативной службы, однако в военкомате отметили, что действующее законодательство не предусматривает такой замены во время военного положения.

Обвиняемому назначили три года заключения, но заменили реальный срок годом испытательного. Такое решение приняли, учитывая то, что преступление не относится к тяжким, а осужденного ранее не привлекали к ответственности.

Напомним, житель Волыни распространял информацию о местонахождении военнослужащих ТЦК и СП. Его приговорили к испытательному сроку.

Также мы сообщали, что на Полтавщине военнослужащий заблокировал микроавтобус, которым перевозили мобилизованных. Его арестовали.

суд правосудие религия мобилизация военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
