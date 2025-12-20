Свідок Єгови відмовився від військової служби — що вирішив суд

Чоловік молиться. Фото ілюстративне: sum.edu

На Житомирщині військовозобов'язаний відмовився від мобілізації. Чоловік пояснив таке рішення релігійними переконаннями, оскільки є свідком Єгови. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Любарський районний суд Житомирської області ухвалив 19 листопада.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 15 липня фігурант пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Того ж дня чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав 16 липня прибути для відправки до навчально-тренувального центру, але проігнорував цю вимогу.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину заперечував. Чоловік заявив, що проходити військову службу йому не дозволяють релігійні переконання. Крім того, він висловив готовність до проходження альтернативної служби, проте у військкоматі зауважили, що чинне законодавство не передбачає такої заміни під час воєнного стану.

Обвинуваченому призначили три роки ув'язнення, але замінили реальний термін роком іспитового. Таке рішення ухвалили, врахувавши те, що злочин не належить до тяжких, а засудженого раніше не притягували до відповідальності.

