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Свидетель Иеговы отказался мобилизоваться — что решил суд

24 ноября 2024 01:32
Виктория Козырь - редактор
Военнообязанный не хотел мобилизоваться по религиозным убеждениям и получил приговор суда
Судья на заседании. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

В Белопольском районном суде Сумской области прошло слушание дела об уклонении от призыва на военную службу. Обвиняемый, 37-летний мужчина, член религиозной организации Свидетелей Иеговы, встал на защиту своих религиозных убеждений, не позволяющих ему участвовать в военных действиях.

Об этом сообщается на портале Опендатабот.

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Детали дела

На суде выяснилось, что обвиняемый добровольно подал заявление в районный территориальный центр комплектования и мобилизации (РТЦК) о замене военной службы на альтернативную. Однако ему было отказано, поскольку во время военного положения в Украине альтернативная служба не предусмотрена законодательством.

Обвиняемый получил боевую повестку, по которой должен был прибыть для отправки в воинскую часть. Однако он не явился в указанный день, объяснив свой отказ глубокими религиозными убеждениями.

Суд рассмотрел все доказательства и убедился, что военнообязанный имеет прямое отношение к Свидетелям Иеговы, но альтернативная служба предусмотрена только в мирное время. Во время всеобщей мобилизации, согласно статье 35 Конституции Украины, никакие религиозные убеждения не избавляют от обязанности защищать страну.

Решение суда

В конце концов суд принял решение, что уклонение от призыва является преступлением, даже если причина — религиозные взгляды. Суд сослался на практику Европейского суда по правам человека, подчеркнув, что право на свободу религии не является абсолютным и может быть ограничено в условиях национальной безопасности.

Суд также отметил, что в случае мобилизации граждане могут быть вовлечены в службу в армии даже без участия в боевых действиях, выполняя другие функции, не связанные с использованием оружия.

Следовательно, обвиняемый по решению суда был лишен свободы на три года.

Ранее мы писали, что в Дрогобыче Львовской области мужчина отказался подписывать боевую повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК). Суд избрал ему наказание.

А в Полтавской области мужчину осудили за уклонение от мобилизации. Он объяснил свой поступок по возрасту и состоянию здоровья.

суд ВСУ Сумская область мобилизация война в Украине уклонисты судебные решения

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