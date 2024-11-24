Військовозобов'язаний не хотів мобілізуватись через релігійні переконання та отримав вирок суду

Суддя на засіданні. Ілюстративне фото: УНІАН

У Білопільському районному суді Сумської області відбулося слухання справи про ухилення від призову на військову службу. Обвинувачений, 37-річний чоловік, член релігійної організації Свідків Єгови, став на захист своїх релігійних переконань, що не дозволяють йому брати участь у військових діях.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що обвинувачений добровільно подав заяву до районного територіального центру комплектування та мобілізації (РТЦК) про заміну військової служби на альтернативну. Проте йому було відмовлено, оскільки під час воєнного стану в Україні альтернативна служба не передбачена законодавством.

Обвинувачений отримав бойову повістку, за якою мав прибути для відправки до військової частини. Однак він не з'явився в зазначений день, пояснивши свою відмову глибокими релігійними переконаннями.

Суд розглянув всі докази й дійсно переконався, що військовозобов'язаний має пряме відношення до Свідків Єгови, але альтернативна служба передбачені тільки в мирний час. Під час загальної мобілізації, згідно зі статтею 35 Конституції України, жодні релігійні переконання не позбавляють від обов'язку захищати країну.

Рішення суду

Зрештою, суд ухвалив рішення, що ухилення від призову є злочином, навіть якщо причина — релігійні погляди. Суд послався на практику Європейського суду з прав людини, підкресливши, що право на свободу релігії не є абсолютним і може бути обмежене в умовах національної безпеки.

Суд також зазначив, що у разі мобілізації громадяни можуть бути залучені до служби в армії навіть без участі у бойових діях, виконуючи інші функції, не пов'язані з використанням зброї.

Отже, обвинувачений за рішенням суду був позбавлений волі на три роки.

Раніше ми писали, що у Дрогобичі Львівської області чоловік відмовився підписувати бойову повістку від Територіального центру комплектування (ТЦК). Суд обрав йому покарання.

А на Полтавщині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації. Він пояснив свій вчинок віком та станом здоров’я.