В Украине изменят подготовку мобилизованных — Сырский раскрыл детали

Сырский анонсировал изменения в подготовке мобилизованных
Украинская армия будет работать над усовершенствованием качества подготовки в учебных центрах БОВП. Особое внимание сосредоточат на адаптации новобранцев на полигонах и организации воздушного прикрытия мест подготовки.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в четверг, 5 февраля, передает Новини.LIVE.
Что изменится в подготовке новобранцев
Главнокомандующий подчеркнул, что инструкторы ВСУ должны поднять уровень работы и отношение к обучению новобранцев. Кроме того, важно улучшить оснащение учебных центров и полигонов, социально-бытовых условий и безопасности.
"Поэтому поставил задачу усилить контроль за состоянием учебных центров и качеством подготовки как в учебных центрах, так и в бригадах", — подчеркнул Сырский.
Он добавил, что сейчас уже введен комплексный экзамен для военнослужащих, которые недавно прибыли из учебных центров. Это позволяет выявить пробелы в навыках мобилизованных.
Кроме того, вводят систему автоматизации отзывов. Тестируют предоставление фидбека в электронном формате через ИКС "Дельта".
"Первыми за это взялись Десантно-штурмовые войска, которые остаются флагманом по вопросам подготовки в украинском войске", — добавил Главнокомандующий ВСУ.
Напомним, ранее мы писали о том, надо ли проходить БОВП тем, кто ранее служил. Юристы дали объяснения.
Также мы рассказывали о том, сколько платят мобилизованным на БОВП. Денежное обеспечение должны начислять с первого дня после прибытия из ТЦК для прохождения подготовки.
Читайте Новини.LIVE!