Главная Мобилизация Сырский анонсировал изменения в подготовке мобилизованных

Сырский анонсировал изменения в подготовке мобилизованных

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 00:01
В Украине изменят подготовку мобилизованных — Сырский раскрыл детали
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Facebook/Главнокомандующий ВС Украины

Украинская армия будет работать над усовершенствованием качества подготовки в учебных центрах БОВП. Особое внимание сосредоточат на адаптации новобранцев на полигонах и организации воздушного прикрытия мест подготовки.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в четверг, 5 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Что изменится в подготовке новобранцев

Главнокомандующий подчеркнул, что инструкторы ВСУ должны поднять уровень работы и отношение к обучению новобранцев. Кроме того, важно улучшить оснащение учебных центров и полигонов, социально-бытовых условий и безопасности.

"Поэтому поставил задачу усилить контроль за состоянием учебных центров и качеством подготовки как в учебных центрах, так и в бригадах", — подчеркнул Сырский.

Сирський анонсував зміни в підготовці мобілізованих
Сообщение Александра Сырского. Фото: скриншот

Он добавил, что сейчас уже введен комплексный экзамен для военнослужащих, которые недавно прибыли из учебных центров. Это позволяет выявить пробелы в навыках мобилизованных.

Кроме того, вводят систему автоматизации отзывов. Тестируют предоставление фидбека в электронном формате через ИКС "Дельта".

Сирський анонсував зміни в підготовці мобілізованих
Сообщение Главнокомандующего ВСУ. Фото: скриншот

"Первыми за это взялись Десантно-штурмовые войска, которые остаются флагманом по вопросам подготовки в украинском войске", — добавил Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, надо ли проходить БОВП тем, кто ранее служил. Юристы дали объяснения.

Также мы рассказывали о том, сколько платят мобилизованным на БОВП. Денежное обеспечение должны начислять с первого дня после прибытия из ТЦК для прохождения подготовки.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
