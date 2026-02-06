В Україні змінять підготовку мобілізованих — Сирський розкрив деталі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Українська армія працюватиме над удосконаленням якості підготовки у навчальних центрах БЗВП. Особливу увагу зосередять на адаптації новобранців на полігонах та організації повітряного прикриття місць підготовки.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у четвер, 5 лютого, передає Новини.LIVE.

Що зміниться у підготовці новобранців

Головнокомандувач наголосив, що інструктори ЗСУ мають підняти рівень роботи та ставлення до навчання новобранців. Крім того, важливо покращити оснащення навчальних центрів і полігонів, соціально-побутових умов та безпеки.

"Відтак поставив завдання посилити контроль за станом навчальних центрів та якістю підготовки як в навчальних центрах, так і в бригадах", — наголосив Сирський.

Повідомлення Олександра Сирського. Фото: скриншот

Він додав, що наразі вже запроваджено комплексний іспит для військовослужбовців, які нещодавно прибули із навчальних центрів. Це дає змогу виявити прогалини в навичках мобілізованих.

Крім того, запроваджують систему автоматизації відгуків. Тестують надання фідбеку в електронному форматі через ІКС "Дельта".

Повідомлення Головнокомандувача ЗСУ. Фото: скриншот

"Першими за це взялися Десантно-штурмові війська, які залишаються флагманом з питань підготовки в українському війську", — додав Головнокомандувач ЗСУ.

