Головна Мобілізація Сирський анонсував зміни у підготовці мобілізованих — деталі

Сирський анонсував зміни у підготовці мобілізованих — деталі

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 00:01
В Україні змінять підготовку мобілізованих — Сирський розкрив деталі
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Українська армія працюватиме над удосконаленням якості підготовки у навчальних центрах БЗВП. Особливу увагу зосередять на адаптації новобранців на полігонах та організації повітряного прикриття місць підготовки.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у четвер, 5 лютого, передає Новини.LIVE.

Що зміниться у підготовці новобранців

Головнокомандувач наголосив, що інструктори ЗСУ мають підняти рівень роботи та ставлення до навчання новобранців. Крім того, важливо покращити оснащення навчальних центрів і полігонів, соціально-побутових умов та безпеки.

"Відтак поставив завдання посилити контроль за станом навчальних центрів та якістю підготовки як в навчальних центрах, так і в бригадах", — наголосив Сирський.

Сирський анонсував зміни в підготовці мобілізованих
Повідомлення Олександра Сирського. Фото: скриншот

Він додав, що наразі вже запроваджено комплексний іспит для військовослужбовців, які нещодавно прибули із навчальних центрів. Це дає змогу виявити прогалини в навичках мобілізованих.

Крім того, запроваджують систему автоматизації відгуків. Тестують надання фідбеку в електронному форматі через ІКС "Дельта".

Сирський анонсував зміни в підготовці мобілізованих
Повідомлення Головнокомандувача ЗСУ. Фото: скриншот

"Першими за це взялися Десантно-штурмові війська, які залишаються флагманом з питань підготовки в українському війську", — додав Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи треба проходити БЗВП тим, хто раніше служив. Юристи дали пояснення.

Також ми розповідали про те, скільки платять мобілізованим на БЗВП. Грошове забезпечення мають нараховувати з першого дня після прибуття з ТЦК для проходження підготовки.

ЗСУ армія мобілізація Олександр Сирський БЗВП
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
