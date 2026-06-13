Сырский объявил о трех видах контрактов в ВСУ

Украинские военнослужащие работают с беспилотными системами. Фото иллюстративное: armyinform.com

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что отныне в Украине в Силах обороны будут действовать три вида контрактов. Они предусматривают понятные условия и четкие сроки службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Сил обороны Украины.

Как выглядит новая контрактная система военной службы

Сырский отметил, что новая модель будет включать три категории контрактов:

пехотно-штурмовой контракт — сроком на 14 месяцев для гражданских лиц, 10 месяцев для военнослужащих, уже проходящих службу, и от 6 месяцев для тех, кто ранее уволился из армии;

боевой контракт — на 24 месяца для операторов беспилотных систем, специалистов по роботизированным комплексам, артиллеристов, специалистов РЭБ и представителей других боевых специальностей;

базовый контракт — также на 24 месяца для других направлений с возможностью прохождения службы на тыловых должностях.

По словам Сирского, каждый из контрактов предусматривает гарантированный период отсрочки продолжительностью не менее шести месяцев.

Он пояснил, что продолжительность отсрочки будет зависеть от общего срока службы и времени непосредственного участия в боевых действиях.

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«Например, в пехотно-штурмовом контракте месяц на боевых «оплачивается» тремя месяцами отсрочки. Скажем, для пехотинца, прослужившего 10 месяцев, из которых 4 месяца он провел на передовой, — отсрочка составит полтора года. Также учитывается служба до подписания контрактов и до полномасштабного вторжения — за весь военный опыт предусмотрено время для отдыха», — заявил Сырский.

Он добавил, что при таком подходе человек подписывает контракт и понимает, где он будет служить, сколько, какая у него оплата и что будет после службы. Новый контракт смогут подписать как действующие военнослужащие, так и гражданские лица. Также те, кто уже проходит службу по контракту, смогут перейти на новые условия.

Пост Сирского. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, министр обороны Михаил Федоров также анонсировал, что в Украине стартует первый этап масштабной трансформации системы военной службы. Он подтвердил, что Кабмин уже принял ряд решений, предусматривающих введение новых контрактов.

Также мы писали, что украинским военным, находящимся в СЗЧ, дали 100 дней для возможности вернуться на службу, выбрать подразделение и возобновить денежные выплаты.