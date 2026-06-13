У военнослужащих есть 100 дней на возвращение из СЗЧ

Украинские военные в составе ВСУ. Иллюстративное фото: 115-я ОМБр

Гражданам Украины, находящимся в СОЧ, предоставили возможность вернуться на службу, выбрать подразделение и возобновить денежное довольствие. На это у людей есть ровно 100 дней.



Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Сил обороны Украины.

Каковы условия возвращения после СЗЧ

Военнослужащие, самовольно покинувшие часть до 11 июня 2026 года, имеют возможность добровольно восстановиться на службе в своей силовой структуре — Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии или Государственной специальной службе транспорта.

Однако при возвращении они могут самостоятельно определить подразделение для дальнейшего прохождения службы, выбрать должность и профиль службы.

После прибытия в указанную часть и официального зачисления в ее состав военнослужащему восстанавливают денежное обеспечение. Рассмотрение поданного рапорта длится не более 7 дней.

Как подать рапорт

Оформить обращение можно несколькими способами:

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через приложение "Армия+";

направить заявку в воинскую часть;

через рекрутинговые центры (для военнослужащих ВСУ).

Однако подавать несколько рапортов одновременно нельзя.

После подачи заявления документы проходят проверку. При необходимости представители воинской части связываются с заявителем для уточнения информации и согласования условий дальнейшего прохождения службы с учетом его подготовки, предыдущего опыта и навыков.

Процедура возвращения

После положительного решения по рапорту в приложении отображается статус "В пути", который подтверждает намерение добровольно вернуться на службу.

Для военнослужащих ВСУ и ДССТУ установлен срок до пяти суток для прибытия в указанную часть. Для бойцов Национальной гвардии действуют отдельные сроки — не более 96 часов с момента издания соответствующего приказа.

Предусмотрена ли ответственность

Новый механизм возвращения не отменяет требований действующего военного законодательства. Самовольное оставление места службы, невыполнение приказов или другие нарушения военной дисциплины влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством Украины, в частности уголовную.

В то же время контрактная форма прохождения службы не освобождает военных от обязанности соблюдать военную дисциплину и выполнять возложенные на них задачи

На что обратить внимание

При заполнении рапорта необходимо указать:

структуру, в которой планируется прохождение службы;

желаемое направление службы;

имеющийся гражданский опыт;

предыдущую военную должность;

добавить другие необходимые сведения и документы.

Для бойцов Нацгвардии обязательным условием является наличие рекомендательного письма, которое остается действительным в течение одного месяца.

После завершения всех процедур военнослужащего восстанавливают на службе, а также возобновляют выплату денежного довольствия и предоставление предусмотренных законом социальных гарантий.

Как сообщало Новини.LIVE, министр обороны Михаил Федоров анонсировал старт первого этапа масштабной трансформации военной службы. На данный момент уже приняты решения, которые вводят новые контракты, выплаты и гарантированные отсрочки.

Также глава Кабмина Юлия Свириденко сказала, что реформа ТЦК в Украине будет поэтапной.