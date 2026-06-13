Сирський анонсував три види контрактів у ЗСУ

Українські військовослужбовці працюють із безпілотними системами. Фото ілюстративне: armyinform.com

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що відтепер в Україні існуватиме три види контрактів у Силах оборони. Вони передбачають зрозумілі умови та чіткі терміни служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Сил оборони України.

Як виглядає нова контрактна система військової служб

Сирьский зазначив, що нова модель включатиме три категорії контрактів:

піхотно-штурмовий контракт — терміном 14 місяців для цивільних громадян, 10 місяців для військовослужбовців, які вже проходять службу, та від 6 місяців для тих, хто раніше звільнився з війська;

бойовий контракт — на 24 місяці для операторів безпілотних систем, фахівців з роботизованих комплексів, артилеристів, спеціалістів РЕБ та представників інших бойових спеціальностей;

базовий контракт — також на 24 місяці для інших напрямів із можливістю проходження служби на тилових посадах.

За словами Сирського, кожен із контрактів передбачає гарантований період відстрочки тривалістю щонайменше шість місяців.

Він пояснив, що тривалість відстрочки залежатиме від загального строку служби та часу безпосередньої участі в бойових діях.

Читайте також:

"Наприклад, у піхотно-штурмовому контракті місяць на бойових "оплачується" трьома місяцями відстрочки. Скажімо, для піхотинця, що служив 10 місяців, з яких 4 місяці був на бойових, — відстрочка становитиме півтора року. Також ураховується служба до підписання контрактів та до повномасштабного вторгнення — за весь військовий досвід передбачений час для відпочинку", — заявив Сирський.

Він додав, що з таким підходом людина підписує контракт та розуміє, де вона буде служитиме, скільки, яка в неї оплата і що буде після служби. Новий контракт зможуть підписати як чинні військовослужбовці, так і цивільні. Також ті, хто вже проходить службу за контрактом, зможуть перейти на нові умови.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, міністр оборони Михайло Федоров теж анонсував, що в Україні стартує перший етап масштабної трансформації системи військової служби. Він підтвердив, що Кабмін вже ухвалив низку рішень, які передбачають запровадження нових контрактів.

Також ми писали, що українським військовим, які у СЗЧ, дали 100 днів для можливості повернутися на службу, обрати підрозділ та відновити грошові виплати.