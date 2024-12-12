СОЧ, самовольное оставление части – наказание за СОЧ до трех дней

Арестован военный. Фото: porady.org

Самовольное оставление части в условиях военного положения считается с момента побега военнослужащего из подразделения, а не через трое суток после обнаружения этого факта — от 5 до 10 лет лишения свободы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Считается ли СОЧ до трех дней

Некоторые военнослужащие Вооруженных сил Украины по разным причинам самовольно покинули место своей службы.

Этот поступок классифицируется Уголовным кодексом как самопроизвольное оставление части.

В условиях военного положения это правонарушение считается не от трех дней отсутствия, а с самого начала, отметил адвокат Юрий Айвазян: "Если вы совершили СОЧ в боевой обстановке, то считается и до трех дней".

Наказание за СОЧ

Поскольку самовольное оставление части считается уголовным преступлением, то и наказание за него соответствующее.

Военнослужащий, неоднократно совершивший СОЧ (в случае с первым подобным поступком изменения в законодательстве разрешают вернуться в свое подразделение без наказания), будет приговорен к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, мы писали о том, чтов ТЦК объяснили, будут ли наказываться после войны за СОЧ.

Также мы сообщали о том, предусматривает ли закон наказание за СОЧ до принесения присяги.