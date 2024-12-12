СОЧ, самовольное оставление части – наказание за СОЧ до трех дней

СОЧ до трех суток — будет ли наказание
Самовольное оставление части в условиях военного положения считается с момента побега военнослужащего из подразделения, а не через трое суток после обнаружения этого факта — от 5 до 10 лет лишения свободы.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Считается ли СОЧ до трех дней
Некоторые военнослужащие Вооруженных сил Украины по разным причинам самовольно покинули место своей службы.
Этот поступок классифицируется Уголовным кодексом как самопроизвольное оставление части.
В условиях военного положения это правонарушение считается не от трех дней отсутствия, а с самого начала, отметил адвокат Юрий Айвазян: "Если вы совершили СОЧ в боевой обстановке, то считается и до трех дней".
Наказание за СОЧ
Поскольку самовольное оставление части считается уголовным преступлением, то и наказание за него соответствующее.
Военнослужащий, неоднократно совершивший СОЧ (в случае с первым подобным поступком изменения в законодательстве разрешают вернуться в свое подразделение без наказания), будет приговорен к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, мы писали о том, чтов ТЦК объяснили, будут ли наказываться после войны за СОЧ.
Также мы сообщали о том, предусматривает ли закон наказание за СОЧ до принесения присяги.
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