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СЗЧ до присяги — яке покарання

10 грудня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Самовільне залишення частини - яке буде покарання до присяги
Військовий у наручниках. Фото: "Громадське радіо"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Самовільне залишення частини вважається порушенням військового законодавства незалежно від того, прийняв мобілізований солдат присягу чи ні. Але за перше СЗЧ закон може звільнити військовослужбовця від відповідальності.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Деякі українські військовослужбовці самовільно залишили свої військові частини, відмовившись проходити визначену службу.

До юристів звернувся громадянин з питанням, яку відповідальність він несе за СЧЗ, якщо досі не прийняв присягу.

Покарання і помилування за СЗЧ

Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Ви вважаєтесь мобілізованим з моменту направлення вас до навчального центру ЗСУ, і присяга не має до цього жодного відношення".

Тож навіть до прийняття присяги громадян, який самовільно залишив військову частину (навчальний центр), вважається правопорушником — тож покарання за цей вчинок визначається Кримінальним кодексом України.

"Втім, якщо ви робите це вперше, то у разі вашого добровільного повернення до в/ч вас не будуть притягати до кримінальної відповідальності", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може військовий отримати бойові виплати після СЗЧ.

Додамо, ми повідомляли про нові правила повернення військовослужбовців із СЗЧ до армії.

ЗСУ військові мобілізація військовослужбовці СЗЧ

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