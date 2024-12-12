СЗЧ, самовільне залишення частини - покарання за СЗЧ до трьох днів

Заарештований військовий. Фото: porady.org

Самовільне залишення частини в умовах воєнного стану рахується з моменту втечі військовослужбовця з підрозділу, а не через три доби після виявлення цього факту. Покарання за СЗЧ — від 5 до 10 років позбавлення волі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Чи рахується СЗЧ до трьох днів

Деякі військовослужбовці Збройних сил України з різних причин самовільно залишили місце своєї служби.

Цей вчинок класифікується Кримінальним кодексом як "самовільне залишення частини".

В умовах воєнного стану це правопорушення рахується не від трьох днів відсутності, а з самого початку, зазначив адвокат Юрій Айвазян: "Якщо ви здійснили СЗЧ в бойовій обстановці, то рахується й до трьох днів".

Покарання за СЗЧ

Оскільки самовільне залишення частини вважається кримінальним злочином, то і покарання за нього відповідне.

Військовослужбовець, який неодноразово здійснив СЗЧ (у випадку з першим подібним вчинком зміни в законодавстві дозволяють повернутися до свого підрозділу без покарання), буде засуджений до позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, ми писали про те, що у ТЦК пояснили, чи каратимуть після війни за СЗЧ.

Також ми повідомляли про те, чи передбачає закон покарання за СЗЧ до принесення присяги.