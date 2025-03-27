Самовольное оставление части в Украине — какое наказание

СОЧ до выпуска из учебного центра — какое наказание
Самовольное оставление воинской части считается преступлением еще на этапе, когда мобилизованный гражданин находится в учебном центре. Мобилизованный считается военнослужащим с момента попадания в учебный центр.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
СОЧ в Вооруженных силах Украины
В Украине продолжают фиксировать случаи самовольного оставления воинской части военнослужащими ВСУ.
В некоторых случаях военные осуществляли СОЧ еще во время пребывания в учебном центре.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, отличается ли СОЧ до выпуска из учебного центра от такого же процесса уже из боевой части.
"Ничем не отличается", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Считается ли мобилизованный в УЦ военнослужащим
Юрист объяснил, почему СОЧ из учебного центра — это такое же преступление, как и побег из боевого подразделения.
"Вы считаетесь таким, который начал прохождение военной службы, с момента отправки Вас из ТЦК в учебный центр", — подчеркнул Айвазян.
Таким образом, поскольку мобилизованный гражданин уже в учебном центре считается военнослужащим — то и наказание для него будет соответствующее.
Напомним, мы ранее писали о том, что ждет военных по СОЧ весной 2025 года.
Добавим, мы сообщали о том, как солдату восстановиться на службе после возвращения из СОЧ.
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