Самовільне залишення частини березень 2025 - покарання

Затриманий український військовослужбовець. Фото: Громадське радіо

Самовільне залишення частини вважається кримінальним правопорушенням. За СЗЧ, вчинене військовослужбовцем під час дії воєнного стану, покарання може сягати десяти років позбавлення волі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Протягом повномасштабної війни частина військовослужбовців ЗСУ здійснили самовільне залишення частини (СЗЧ).

Цей вчинок тягне за собою серйозні наслідки з точки зору закону.

"Якщо Ви не повернетесь добровільно із СЗЧ, то Вас чекає кримінальна відповідальність за статтею 407 ККУ", — пояснив громадянину, який поцікавився наслідками самовільного залишення частини, адвокат Юрій Айвазян.

Покарання за СЗЧ під час війни

Покарання за СЗЧ відрізняється від ситуації, в якій воно було вчинене.

Найтяжчим покарання буде сам у ситуації, коли військовослужбовець самовільно залишив свою військову частину під час дії воєнного стану.

Суд має право ухвалити щодо такого військового рішення щодо позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як після СЗЧ повернутися до служби за спрощеним алгоритмом.

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