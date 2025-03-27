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СЗЧ до випуску з навчального центру — яке покарання

27 березня 2025 16:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Самовільне залишення частини в Україні — яке покарання
Військовослужбовці у навчальному центрі. Фото: Facebook 150 НЦ командування Сил ТрО ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Самовільне залишення військової частини вважається злочином ще на етапі, коли мобілізований громадянин перебуває у навчальному центрі. Мобілізований вважається військовослужбовцем з моменту потрапляння у навчальний центр.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжують фіксувати випадки самовільного залишення військової частини військовослужбовцями ЗСУ.

У деяких випадках військові здійснювали СЗЧ ще під час перебування у навчальному центрі.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи відрізняється СЗЧ до випуску із навчального центру від такого ж процесу уже з бойової частини.

"Нічим не відрізняється", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чи вважається мобілізований у НЦ військовослужбовцем

Юрист пояснив, чому СЗЧ із навчального центру — це такий же злочин, як і втеча із бойового підрозділу.

"Ви вважаєтеся таким, який почав проходження військової служби, з моменту відправлення Вас з ТЦК до навчального центру", — підкреслив Айвазян.

Таким чином, оскільки мобілізований громадянин уже в навчальному центрі вважається військовослужбовцем — то і покарання для нього буде відповідне.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що чекає на військових за СЗЧ навесні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, як солдату поновитися на службі після повернення із СЗЧ.

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