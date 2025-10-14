Відео
СЗЧ та дезертирство — скільки справ зафіксовано з 2022 року

СЗЧ та дезертирство — скільки справ зафіксовано з 2022 року

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 15:10
Скільки зафіксовано випадків СЗЧ та дезертирства в Україні — відповідь Офісу генпрокурора
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

З січня 2022 року по вересень 2025 в Україні було зафіксовано понад 230 тисяч кримінальних справ за самовільне залишення частини. Крім того, ще понад 53 тисячі — за дезертирство.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на запит до Офісу генпрокурора у вівторок, 14 жовтня.

Читайте також:

СЗЧ та дезертирство в Україні

В Офісі генпрокурора розповіли, що із січня 2022 року по вересень цього року зафіксовано 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ, а за дезертирство — 53 954.

СЗЧ та дезертирство
Статистика зареєстрованих кримінальних проваджень за СЗЧ та дезертирство. Фото: "Українська правда"

Відомо, що з січня 2022 року до вересня 2024-го правоохоронні органи відкрили близько 60 тисяч проваджень щодо СЗЧ і майже 30 тисяч — за фактами дезертирства.

Нагадаємо, очільник штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко заявив, що наразі ключовим завданням є реформа армійської системи.

Раніше у Полтавській області судили військового, який тричі здійснив СЗЧ через лікування та власні справи.

війна Україна Офіс генерального прокурора дезертир СЗЧ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
