Главная Мобилизация Петренко пояснил, почему усиление мобилизации не даст результатов

Петренко пояснил, почему усиление мобилизации не даст результатов

Дата публикации 14 октября 2025 11:49
Олег Петренко высказался о проблемах с мобилизацией в Украине
Военные ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко заявил, что усиление мобилизации или снижение мобилизационного возраста не будет иметь ожидаемого эффекта. Для этого сначала необходимо провести изменения в Вооруженных силах Украины

Об этом он рассказал в эфире программы "Вечір.LIVE".

Читайте также:

Петренко высказался о проблемах мобилизации

По словам военного, сейчас ключевой задачей является не просто увеличение количества мобилизованных, а реформа армейской системы, которая позволит эффективно использовать уже имеющийся человеческий ресурс.

"Ужесточать мобилизационные санкции — снижать возраст, ужесточать методы — это тупиковая ветка развития событий. Нужны системные изменения в армии", — подчеркнул Петренко.

Он отметил, что сейчас добровольцы охотнее присоединяются к тем бригадам, где видят надлежащее отношение к личному составу. Именно в таких подразделениях наблюдаются наименьшие потери. Зато в ВСУ все равно остается большое количество командиров, которые принимают "мясные" решения и провоцируют высокий процент случаев самовольного оставления части.

"Смысл нам мобилизовать сейчас еще два миллиона? Миллион восемьсот через неделю будет в СВЧ. У нас сейчас уже сотни тысяч людей в СВЧ. И что? Их в тюрьму посадят? У нас мест в тюрьмах столько нет", — сказал Петренко.

Напомним, ранее командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский заявил о необходимости мобилизовать юношей 16-18 лет.

А также комбат предположил, что мобилизационный возраст в Украине могут снизить до 23 лет.

ВСУ армия реформы мобилизация СОЧ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
