Олег Петренко высказался о проблемах с мобилизацией в Украине

Петренко пояснил, почему усиление мобилизации не даст результатов
Глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко заявил, что усиление мобилизации или снижение мобилизационного возраста не будет иметь ожидаемого эффекта. Для этого сначала необходимо провести изменения в Вооруженных силах Украины
Об этом он рассказал в эфире программы "Вечір.LIVE".
Петренко высказался о проблемах мобилизации
По словам военного, сейчас ключевой задачей является не просто увеличение количества мобилизованных, а реформа армейской системы, которая позволит эффективно использовать уже имеющийся человеческий ресурс.
"Ужесточать мобилизационные санкции — снижать возраст, ужесточать методы — это тупиковая ветка развития событий. Нужны системные изменения в армии", — подчеркнул Петренко.
Он отметил, что сейчас добровольцы охотнее присоединяются к тем бригадам, где видят надлежащее отношение к личному составу. Именно в таких подразделениях наблюдаются наименьшие потери. Зато в ВСУ все равно остается большое количество командиров, которые принимают "мясные" решения и провоцируют высокий процент случаев самовольного оставления части.
"Смысл нам мобилизовать сейчас еще два миллиона? Миллион восемьсот через неделю будет в СВЧ. У нас сейчас уже сотни тысяч людей в СВЧ. И что? Их в тюрьму посадят? У нас мест в тюрьмах столько нет", — сказал Петренко.
Напомним, ранее командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский заявил о необходимости мобилизовать юношей 16-18 лет.
А также комбат предположил, что мобилизационный возраст в Украине могут снизить до 23 лет.
