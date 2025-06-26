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Главная Мобилизация СОЧ и мобилизация 18-летних — что думает об этом боец

СОЧ и мобилизация 18-летних — что думает об этом боец

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 04:30
Военный объяснил, как относится к СОЧ и снижению мобилизационного возраста
Герман Исаев. Фото: Укрінформ
Ключові моменти Мобилизация 18-летних и СОЧ

Мобилизовать 18-летних рано, ведь такие люди еще недостаточно сформированы психологически и эмоционально. Что касается совершения СОЧ, то ситуации бывают разные. Не все, кто решается на такой шаг, являются плохими людьми.

Об этом в интервью Укрінформу сообщил заместитель командира батальона ASGARD в составе 412 полка NEMESIS Сил беспилотных систем Герман Исаев.

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Мобилизация 18-летних и СОЧ

Военный отметил, что ни поддерживает снижение мобилизационного возраста, ни выступает против этого. В то же время он отметил, что помнит себя в 18-летнем возрасте. У таких юношей еще нестабильная психика. Они готовы бежать, если им прикажут "беги", готовы убивать, если будет соответствующий приказ — этим и пользовались в советской армии.

"Я понимаю, что из них можно лепить, что угодно, но думаю, это рано. Вот 24–25 — это более-менее. Что нам даст, если мы мобилизуем людей, которые любого момента будут ждать, чтобы свалить в СОЧ? Увеличится количество СЗЧников, которых и так много", — заявил Герман Исаев.

Также воин добавил, что бойцов, которые ушли в СОЧ, надо мотивировать, чтобы им хотелось вернуться на службу. По его мнению, было бы хорошо, если бы военные после СОЧ могли выбирать, в какую часть возвращаться.

"Часть людей вернулась бы. Я более чем в этом уверен. Многие вернулись бы в строй", — сказал Исаев.

Напомним, военнослужащий Павел Вышебаба заявил, что без принудительной мобилизации обойтись невозможно. Он отметил, что надо бороться со своими страхами, чтобы сохранить Украину.

Также мы сообщали, что в Украине планируют изменили правила посещения ТЦК. Военнообязанным могут позволить обращаться в любой военкомат, а не только по месту жительства.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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