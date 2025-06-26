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Головна Мобілізація СЗЧ та мобілізація 18-річних — що думає про це боєць

СЗЧ та мобілізація 18-річних — що думає про це боєць

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 04:30
Військовий пояснив, як ставиться до СЗЧ і зниження мобілізаційного віку
Герман Ісаєв. Фото: Укрінформ
Ключові моменти Мобілізація 18-річних і СЗЧ

Мобілізувати 18-річних зарано, адже такі люди ще недостатньо сформовані психологічно та емоційно. Щодо скоєння СЗЧ, то ситуації бувають різні. Не всі, хто наважується на такий крок, є поганими людьми.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив заступник командира батальйону ASGARD у складі 412 полку NEMESIS Сил безпілотних систем Герман Ісаєв.

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Мобілізація 18-річних і СЗЧ

Військовий наголосив, що ані підтримує зниження мобілізаційного віку, ані виступає проти цього. Водночас він зазначив, що пам'ятає себе у 18-річному віці. У таких юнаків ще нестабільна психіка. Вони готові бігти, якщо їм накажуть "біжи", готові вбивати, якщо буде відповідний наказ — цим і користувалися в радянській армії.

"Я розумію, що з них можна ліпити, що завгодно, але думаю, це рано. От 24–25 — це більш-менш. Що нам дасть, якщо ми мобілізуємо людей, які будь-якого моменту чекатимуть, щоб звалити у СЗЧ? Збільшиться кількість СЗЧників, яких і так багато", — заявив Герман Ісаєв.

Також воїн додав, що бійців, які пішли у СЗЧ, треба вмотивовувати, аби їм хотілося повернутися на службу. На його думку, було б добре, якби військові після СЗЧ могли обирати, до якої частини повертатися.

"Частина людей повернулася б. Я більш ніж у цьому впевнений. Багато повернулося б у стрій", — сказав Ісаєв.

Нагадаємо, військовослужбовець Павло Вишебаба заявив, що без примусової мобілізації обійтися неможливо. Він наголосив, що треба боротися зі своїми страхами, аби зберегти Україну.

Також ми повідомляли, що в Україні планують змінили правила відвідування ТЦК. Військовозобов'язаним можуть дозволити звертатися до будь-якого військкомату, а не лише за місцем проживання.

військовий призов мобілізація військовозобов'язані військовослужбовці СЗЧ
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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