СОЧ в 2,5 раза ниже: как Третий корпус изменил подход к солдатам

Дата публикации 8 апреля 2026 07:30
СОЧ в 2,5 раза ниже: как Третий корпус изменил подход к солдатам
Военнослужащие Третьего армейского корпуса. Фото: Третий армейский корпус

Успех воинского подразделения в современной большой войне зависит не от бюрократической отчетности, а от глубинной работы с каждым бойцом. Заместитель командира Третьего армейского корпуса Дмитрий Кухарчук подчеркивает, что именно такой подход позволил достичь самого низкого в стране показателя самовольного оставления части (СЗЧ) среди новичков. Статистика корпуса в два с половиной раза лучше средних цифр в других аналогичных структурах.

Об этом Дмитрий Кухарчук высказался на своей странице в Telegram, передает Новини.LIVE.

Кухарчук объяснил причины явления СОЧ и как это можно мимизировать

Кухарчук отмечает, что реальная ситуация по войскам может быть еще сложнее, поскольку некоторые учебные центры прибегают к манипуляциям, скрывая факты СОЧ путем бесконечной переброски "отсутствующих" на новые курсы базовой подготовки.

"В войсках с людьми почти никто не работает не потому, что не хотят, а потому, что система этого не предусматривает", — констатирует офицер.

Зато в Третьем корпусе эту парадигму изменили: вместо формального заполнения карточек морально-психологического состояния (МПС) введено реальное ежемесячное измерение настроений до уровня каждой роты. Это позволяет командованию видеть объективные тенденции и оперативно реагировать на вызовы еще до того, как они станут критическими.

Процесс формирования мировоззрения бойца начинается еще в рекрутинговых центрах. Новобранцам не только дают боевые навыки, но и объясняют исторический и геополитический контекст их миссии, готовя к тому, что именно ждет их впереди.

Поскольку стандартная система образования не готовит специалистов такого профиля, в корпусе создали собственную Хорунжу Школу, где учат работать с людьми профессионально. Такой подход стал возможным благодаря поддержке командира корпуса и его концепции "команды команд", где мировоззренческие установки каждого солдата являются приоритетом.

Дмитрий Кухарчук убежден, что армия должна стать настоящей элитой общества, хотя пока этот статус еще не получен. Основным препятствием для масштабирования этого положительного опыта на все Вооруженные силы он называет нежелание системы учиться новому и избавляться от старых норм.

"Я верю в украинцев, но не меньше верю в принцип элитарности. Армия должна быть элитой, но элитой не является. Мы с самого начала ставим себе цель — сформировать элиту. И основной камень лежит именно в этом огороде, потому что в общем цель стоит - сформировать тех, кто не умеет думать", — подчеркнул военный.

Как писал ранее Новини.LIVE, недавно Генштаб изменил порядок приема на службу военных, самовольно оставивших часть. Отныне эта процедура является упрощенной и не требует подачи большого количества документов в различные структуры. Это должно избавить процесс от бюрократии и способствовать более быстрому возвращению военных.

Отдельно нардеп Руслан Горбенко сообщал, что тенденция СОЧ стала сокращаться. Он предположил, что этому могло поспособствовать другое отношение к бойцам со стороны командиров. Такого же мнения придерживается и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он считает, что человечное отношение к бойцам будет способствовать их доверию к службе.

мобилизация СОЧ Третий армейский корпус
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
