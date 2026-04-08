СЗЧ у 2,5 раза нижче: як Третій корпус змінив підхід до солдатів

Військовослужбовці Третього армійського корпусу. Фото: Третій армійський корпус

Успіх військового підрозділу у сучасній великій війні залежить не від бюрократичної звітності, а від глибинної роботи з кожним бійцем. Заступник командира Третього армійського корпусу Дмитро Кухарчук наголошує, що саме такий підхід дозволив досягти найнижчого в країні показника самовільного залишення частини (СЗЧ) серед новачків. Статистика корпусу у два з половиною рази краща за середні цифри в інших аналогічних структурах.

Про це Дмитро Кухарчук висловився на своїй сторінці у Telegram, передає Новини.LIVE.

Кухарчук пояснив причини явища СЗЧ та як це можна мімізувати

Кухарчук зазначає, що реальна ситуація по військах може бути ще складнішою, оскільки деякі навчальні центри вдаються до маніпуляцій, приховуючи факти СЗЧ шляхом нескінченного перекидання "відсутніх" на нові курси базової підготовки.

"У військах з людьми майже ніхто не працює не тому, що не хочуть, а тому, що система цього не передбачає", — констатує офіцер.

Натомість у Третьому корпусі цю парадигму змінили: замість формального заповнення карток морально-психологічного стану (МПС) запроваджено реальне щомісячне вимірювання настроїв до рівня кожної роти. Це дозволяє командуванню бачити об'єктивні тенденції та оперативно реагувати на виклики ще до того, як вони стануть критичними.

Процес формування світогляду бійця починається ще в рекрутингових центрах. Новобранцям не лише дають бойові навички, а й пояснюють історичний та геополітичний контекст їхньої місії, готуючи до того, що саме чекає на них попереду.

Оскільки стандартна система освіти не готує фахівців такого профілю, у корпусі створили власну Хорунжу Школу, де вчать працювати з людьми професійно. Такий підхід став можливим завдяки підтримці командира корпусу та його концепції "команди команд", де світоглядні установки кожного солдата є пріоритетом.

Дмитро Кухарчук переконаний, що армія має стати справжньою елітою суспільства, хоча наразі цей статус ще не здобуто. Основною перешкодою для масштабування цього позитивного досвіду на всі Збройні сили він називає небажання системи вчитися новому та позбуватися старих норм.

"Я вірю в українців, але не менше вірю в принцип елітарності. Армія має бути елітою, але елітою не є. Ми з самого початку ставимо собі мету — сформувати еліту. І основний камінь лежить саме в цьому городі, тому що в загальному мета стоїть — сформувати тих, хто не вміє думати", — наголосив військовий.

Як писав раніше Новини.LIVE, нещодавно Генштаб змінив порядок прийому на службу військових, які самовільно залишили частину. Відтепер ця процедура є спрощеною і не вимагає подачі великої кількості документів у різні структури. Це має позбавити процес бюрократії та сприяти швидшому поверненню військових.

Окремо нардеп Руслан Горбенко повідомляв, що тенденція СЗЧ стала скорочуватися. Він припустив, що цьому могло посприяти інше ставлення до бійців з боку командирів. Такої ж думки дотримується й Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він вважає, що людяне ставлення до бійців сприятиме їхній довірі до служби.