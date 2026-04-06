Вихід на ДБР після СЗЧ: юрист пояснив, що це не відстрочка

Військовослужбовця, який після СЗЧ здався у Держбюро розслідувань, можуть направити на ВЛК. У цей час військовий матиме право перебувати удома. Але це є не відстрочкою, а запобіжним заходом для підозрюваного у кримінальному злочині.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовослужбовці у СЗЧ

У Збройних силах України під час повномасштабної війни фіксується таке явище, як самовільне залишення частини (СЗЧ). СЗЧ здійснюють як мобілізовані військові із навчального центру, так і ті військовослужбовці, що проходять службу уже в бригадах ЗСУ.

До юристів звернувся один із таких військових, який здійснив самовільне залишення частини. Військовослужбовець поцікавився, чи можна отримати відстрочку на проходження військово-лікарської комісії до повернення у військову частину.

Військового зацікавило, чи може слідчий Державного бюро розслідувань, який проводить слідство у СЗЧ, видати відстрочку на три місяці для ВЛК. Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що це є розповсюдженою помилкою.

Не відстрочка, а запобіжний захід

Юрист Владислав Дерій зазначив: "Те, про що Ви кажете (вихід на слідчого через СЗЧ), насправді не є відстрочкою. Це кримінальне переслідування з певними процесуальними наслідками".

Юрист наголосив, що Державне бюро розслідувань не має повноважень оформлювати відстрочку. Ця організація розслідує злочини, зокрема, злочини військовослужбовців.

Дерій пояснив, що насправді слідчий ДБР, до якого з’явиться військовий, що перебуває у СЗЧ, може направити його на військово-лікарську комісію для визначення стану придатності військовослужбовця до військової служби. Але, наголосив юрист, це не є відстрочкою: "На час слідства людина може перебувати вдома під запобіжним заходом (наприклад, особисте зобов'язання) або бути прикомандированою до ВСП. Це не відстрочка, а статус підозрюваного в кримінальному злочині".

