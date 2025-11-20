Что делать военному после СОЧ — советы юриста

Военнослужащий ВСУ. Фото иллюстративное: Олег Петрасюк/Пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных сил Украины

Возвращение военного из состояния самовольного оставления части возможно и законным путем, если действовать в установленном порядке. Есть два способа восстановить службу без нарушения закона: военный может вернуться в ту же часть, которую оставил, или же получить отношение от другого подразделения и продолжить службу уже там.

Об этом объясняет юрист Лилия Мамедова в интервью "РБК-Украина".

Реклама

Читайте также:

Как военному вернуться после СОЧ, чтобы не нарушить закон

В случае, когда человек планирует перейти в новое подразделение, юрист подчеркивает необходимость предварительно обратиться в территориальное управление ГБР, которое ведет досудебное расследование в уголовном производстве по СОЧ.

Военный должен сообщить старшему следователю группы о наличии отношения и о намерении восстановиться на службе.

Как наказывают военных за самовольное оставление части

Что касается ответственности за СОЧ, то в военное время наказание может быть как дисциплинарным, так и уголовным — все зависит от продолжительности отсутствия.

Если военный не появлялся в части не более трех суток, обычно речь идет о дисциплинарном взыскании, чаще всего выговор или строгий выговор. К таким случаям относятся, например, ситуации, когда боец вернулся из отпуска с задержкой на один-два дня.

Когда же отсутствие длится более трех суток без уважительных причин, наступает уголовная ответственность по статье 407 Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы, в зависимости от части статьи и установленных обстоятельств.

В любом случае СОЧ влечет и финансовые последствия: в месяце нарушения военному не выплачивают премию и дополнительные надбавки, а за весь период отсутствия денежное обеспечение не начисляется.

Также читайте, что делать исключенным из воинского учета из-за болезни, если они хотят выехать за границу.

Кроме того, в некоторых случаях IT-компании имеют право забронировать 100% своих работников — читайте, какие критерии следует учесть.