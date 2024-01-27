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Такси в Румынию — на Буковине разоблачили уклонистов вместе с водителем

27 января 2024 14:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Такси в Румынию — на Буковине разоблачили уклонистов вместе с водителем
Разоблачение водителя и уклонистов на Буковине. Фото: ГПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На Буковине задержали уклонистов и водителя, который пытался провезти нарушителей в объезд пунктов пропуска. Отмечается, что местный таксист отвозил двух мужчин, которые заплатили по две тысячи евро за нелегальное пересечение границы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Как организовали такую схему

Как известно, их действия координировал дистанционно организатор схемы, пока пограничники не остановили автомобиль.

"Личность организатора установлена, принимаются меры по его задержанию. Водителю грозит уголовная, а пассажирам — административная ответственность", — добавили в сообщении.

уклоняться на границе с Румынией
Разоблачение водителя и уклонистов на Буковине. Фото: ГПСУ

В свою очередь в Западном региональном управлении ГПСУ говорят, что уклонистами оказались жители Киевской и Черновицкой областей.

Напомним, ранее пограничники Одесской области задержали четырех фолловеров "telegram-канала проводников". Уклонисты за консультацию по незаконному пересечению границы заплатили немалые деньги.

граница
Румыния
пограничники
Черновицкая область
мобилизация
уклонисты
ГПСУ

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