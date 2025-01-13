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Срок бронирования истекает — кого могут мобилизовать

13 января 2025 18:45
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Срок бронирования истекает 28 февраля — кого могут мобилизовать
Бронирование государственных служащих. Фото: Житомирский ТЦК и СП/Facebook
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Украине военнообязанные сотрудники, которых работодатели не успеют забронировать, имеют все шансы быть призванными на военную службу. Уже 28 февраля истекает срок бронирования у всех военнообязанных мужчин в нашем государстве.

В особенностях этой ситуации разбиралось ТСН.

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Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 22 ноября 2024 года, действие бронирований, предоставленных до 1 декабря 2024 года, истекает 28 февраля 2025 года.

Таким образом, компании и предприятия, критически важные для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований в особый период, должны представить своих военнообязанных сотрудников в списках на бронирование. В частности, это можно сделать через приложение "Дія".

"Военнообязанные, которых работодатели не успеют забронировать, или если предприятие потеряло статус критически важного, потеряют бронирование от 28 февраля 2025 года и соответственно и отсрочку, а потому могут быть призваны на военную службу во время мобилизации", — рассказала адвокат Марина Бекало. 

Бронирование, которое было реализовано от 1 декабря 2024 года уже по новым правилам согласно постановлению Кабмина, действует на соответствующий срок.

Согласно постановлению Кабмина №1332, предприятия, имеющие статус критически важных для обеспечения потребностей Сил обороны, должны быть включены в Единый перечень критически важных предприятий на основании представленного Минэкономики или государственным органом соответствующего уведомления средствами портала "Дія" в произвольной форме.

После этого предприятие может подавать своих работников в списках на бронирование через портал "Дія". В списках указываются сведения о таком предприятии и военнообязанных лицах.

Раньше мы писали, объявят ли в розыск военнообязанного, если ему пришла повестка на работу во время отпуска. Также напомним, кому из украинцев за границей обещают бронь от мобилизации.

ВСУ Украина мобилизация бронирование ТЦК и СП

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