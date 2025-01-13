Термін бронювання спливає 28 лютого — кого можуть мобілізувати

Бронювання державних службовців. Фото: Житомирський ТЦК та СП/Facebook

В Україні військовозобов’язані співробітники, яких роботодавці не встигнуть забронювати, мають всі шанси бути призваними на військову службу. Вже 28 лютого закінчується термін бронювання у всіх військовозобов'язаних чоловіків у нашій державі.

В особливостях цієї ситуації розбиралося ТСН.

Читайте також:

Кого можуть призвати після 28 лютого

Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 22 листопада 2024 року, дія бронювань, які були надані до 1 грудня 2024 року, закінчується 28 лютого 2025 року.

Таким чином, компанії та підприємства, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, мають подати своїх військовозобов’язаних співробітників у списках на бронювання. Зокрема, це можна зробити через застосунок "Дія".

"Ті військовозобов’язані, яких роботодавці не встигнуть забронювати, або якщо підприємство втратило статус критично важливого, втратять бронювання від 28 лютого 2025 року і відповідно й відстрочку, а тому можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації", — розповіла адвокатка Марина Бекало.

Бронювання, які були реалізовані від 1 грудня 2024 року вже за новими правилами згідно з постановою Кабміну, є чинним на відповідний строк.

Згідно з постановою Кабміну №1332, підприємства, які мають статус критично важливих для забезпечення потреб Сил оборони, повинні бути включені до Єдиного переліку критично важливих підприємств на підставі поданого Мінекономіки або державним органом відповідного повідомлення засобами порталу "Дія" в довільній формі.

Після цього таке підприємство може подавати своїх працівників у списках на бронювання через портал "Дія". У списках зазначаються відомості про таке підприємство та військовозобов’язаних осіб.

Раніше ми писали, чи оголосять в розшук військовозобов'язаного, якщо йому прийшла повістка на роботу під час відпустки. Також нагадаємо, кому з українців за кордоном обіцяють бронь від мобілізації.