Бронирование от призыва – возможность оформить броню после мобилизации

Мобилизированные новобранцы. Фото: Facebook "Західний кордон"

Процесс бронирования от мобилизации работников критически важных для экономики предприятий должен завершиться к мобилизации гражданина. Но в некоторых случаях броню можно оформить даже тогда, когда военнообязанный уже прошел процесс мобилизации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Павел Гретченко.

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Часть украинских предприятий, признанных критически важными для функционирования украинской экономики, имеет право на бронирование своих работников от мобилизации.

Этот процесс следует завершить до получения военнообязанным сотрудником мобилизационного распоряжения и отправления гражданина в ряды ВСУ.

Когда броня может сработать уже после мобилизации

Впрочем, бывают в таких ситуациях и исключения, когда можно оформить бронирование уже после того, как военнообязанного уже мобилизовали.

Так, отвечая на вопросы гражданина, которого, по его словам, уже две недели возят по разным военным частям, где его никто не хочет причислять к штату, Павел Гретченко подтвердил — в такой ситуации предприятие может оформить для этого сотрудника бронирования, и на основе этого документа его должны отправить на дом.