Отсрочка для временно непригодных, детали

Врачебный осмотр военнообязанного. Фото: "Мілітарний"

Военнообязанные, которые из-за заболеваний или травм получили статус "временно непригодных", должны обязательно пройти врачебный осмотр по истечении срока отсрочки. Максимальное время, которое предоставляется для лечения — до шести месяцев.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для временно непригодных

Во время процесса мобилизации часть военнообязанных может получить отсрочку как временно непригодную военную службу.

Причиной в таких ситуациях является тяжесть заболевания (травмы, ранения, контузии или увечья) и прогнозируемая продолжительность лечения.

"По окончании отсрочки военнообязанные осматриваются для решения вопроса о пригодности к военной службе", — подчеркнул юрист.

Продолжительность такой отсрочки

Согласно действующему законодательству, продолжительность отсрочки для временно непригодных может занять от 1 до 6 месяцев.

"По поводу срока, на который можно получить временную непригодность, все будет зависеть от нарушения функций организма, периода лечения и реабилитации. При прохождении ВВК, желательно также иметь заключение профильных специалистов государственной больницы", — подчеркнул Юрий Айвазян.

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