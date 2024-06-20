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Временно непригодный — продолжительность отсрочки в 2024 году

20 июня 2024 14:57
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для временно непригодных, детали
Врачебный осмотр военнообязанного. Фото: "Мілітарний"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные, которые из-за заболеваний или травм получили статус "временно непригодных", должны обязательно пройти врачебный осмотр по истечении срока отсрочки. Максимальное время, которое предоставляется для лечения — до шести месяцев.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для временно непригодных

Во время процесса мобилизации часть военнообязанных может получить отсрочку как временно непригодную военную службу.

Причиной в таких ситуациях является тяжесть заболевания (травмы, ранения, контузии или увечья) и прогнозируемая продолжительность лечения.

"По окончании отсрочки военнообязанные осматриваются для решения вопроса о пригодности к военной службе", — подчеркнул юрист.

Продолжительность такой отсрочки

Согласно действующему законодательству, продолжительность отсрочки для временно непригодных может занять от 1 до 6 месяцев.

"По поводу срока, на который можно получить временную непригодность, все будет зависеть от нарушения функций организма, периода лечения и реабилитации. При прохождении ВВК, желательно также иметь заключение профильных специалистов государственной больницы", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, ранее мы рассказывали, могут ли исключенные из военного учета покинуть Украину.

Также мы писали, может ли уехать за границу мужчина с двумя детьми и беременной женой.

Также мы сообщали, с какой группой инвалидности можно выехать за границу и какие документы необходимо иметь.

мобилизация
война в Украине
отсрочка
ВВК
военнообязанные

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